В самом сердце Пыхья-Таллинна открылось новое заведение Kolmas Koht или «Третье место». Это ресторан, где можно весело провести время, поиграть в настольные игры в приватных комнатах, покурить кальян и вкусно поесть по демократичным ценам.

В прошлую субботу прошла первая костюмированная вечеринка, посвященная Хеллоуину. За музыкальное сопровождение отвечал диджей и композитор DARNO.

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