СМОТРИ! ⟩ Самая сексуальная брюнетка Эстонии на фото прикрылась лишь перьями и жемчугом

Певица Лаура Пылдвере удивила своих подписчиков в Instagram в субботу вечером невероятно гламурным снимком. Чтобы сделать снимок, снятый Крыытом Таркмеэлем, Лаура украсила себя только жемчугом и перьями.

Ты сам даешь определение красоте. Не общество,

- цитирует певица американскую поп-звезду Леди Гагу.

Поклонники остались очень довольны постом Лауры. «Здесь не остается места для фантазий», - прокомментировал один из подписчиков фото кумира.