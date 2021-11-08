СМОТРИ! ⟩ Самая сексуальная брюнетка Эстонии на фото прикрылась лишь перьями и жемчугом
Певица Лаура Пылдвере поделилась гламурным фото в социальных сетях. Тело обнаженной певицы прикрывало только экстравагантное колье из жемчуга и белые перья.
Певица Лаура Пылдвере поделилась гламурным фото в социальных сетях. Тело обнаженной певицы прикрывало только экстравагантное колье из жемчуга и белые перья.
Певица Лаура Пылдвере удивила своих подписчиков в Instagram в субботу вечером невероятно гламурным снимком. Чтобы сделать снимок, снятый Крыытом Таркмеэлем, Лаура украсила себя только жемчугом и перьями.
- цитирует певица американскую поп-звезду Леди Гагу.
Поклонники остались очень довольны постом Лауры. «Здесь не остается места для фантазий», - прокомментировал один из подписчиков фото кумира.
По словам Лауры, фото было сделано для журнала Anne & Style.