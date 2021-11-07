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Названы четыре знака Зодиака, которых в ноябре накроет «волна везения»

Удача. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

В ноябре этого года некоторым знакам зодиака будет удаваться многое, заявила астролог Юлия Николаева, сообщает «Астромеридиан»

Близнецов удачи в деловых вопросах ждут в основном в начале месяца. Возможен роман с иностранцем или популярной личностью, а ребенок может устроиться на учебу за границу. На работе Близнецов будут мотивировать денежными премиями и бонусами. В середине месяца появится возможность занять новую должность. В конце месяца возможны крупные финансовые поступления.

У Весов в ноябре будут положительные эмоции. Они будут связаны с романтическими отношениями. Любимый человек может сделать важное предложение. Успехи будут сопутствовать Весам в спорте, азартных играх, ставках на бирже. Особо удача будет улыбаться водителям, писателям и коммерсантам. Также это оптимальное время, чтобы решить жилищные проблемы.
 
В первую очередь повезет Стрельцам. Их бизнес будет приносить неплохие доходы. Возможны встречи с высокопоставленным человеком или участие в важном проекте. В этом месяце Стрельцов будут посещать оригинальные идеи.

Козерогов профессиональный успех ожидает в первых числах месяца. В этом месяце возможны значительные заработки. В конце месяца у Козерогов возможна встреча с братом или сестрой.

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