Названы четыре знака Зодиака, которых в ноябре накроет «волна везения»
В ноябре этого года некоторым знакам зодиака будет удаваться многое, заявила астролог Юлия Николаева, сообщает «Астромеридиан».
В ноябре этого года некоторым знакам зодиака будет удаваться многое, заявила астролог Юлия Николаева, сообщает «Астромеридиан».
Близнецов удачи в деловых вопросах ждут в основном в начале месяца. Возможен роман с иностранцем или популярной личностью, а ребенок может устроиться на учебу за границу. На работе Близнецов будут мотивировать денежными премиями и бонусами. В середине месяца появится возможность занять новую должность. В конце месяца возможны крупные финансовые поступления.
Козерогов профессиональный успех ожидает в первых числах месяца. В этом месяце возможны значительные заработки. В конце месяца у Козерогов возможна встреча с братом или сестрой.