Названы четыре знака Зодиака, которых в ноябре накроет «волна везения»

Близнецов удачи в деловых вопросах ждут в основном в начале месяца. Возможен роман с иностранцем или популярной личностью, а ребенок может устроиться на учебу за границу. На работе Близнецов будут мотивировать денежными премиями и бонусами. В середине месяца появится возможность занять новую должность. В конце месяца возможны крупные финансовые поступления.

У Весов в ноябре будут положительные эмоции. Они будут связаны с романтическими отношениями. Любимый человек может сделать важное предложение. Успехи будут сопутствовать Весам в спорте, азартных играх, ставках на бирже. Особо удача будет улыбаться водителям, писателям и коммерсантам. Также это оптимальное время, чтобы решить жилищные проблемы.

В первую очередь повезет Стрельцам. Их бизнес будет приносить неплохие доходы. Возможны встречи с высокопоставленным человеком или участие в важном проекте. В этом месяце Стрельцов будут посещать оригинальные идеи.