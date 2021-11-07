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ЗАБАВНАЯ ОШИБКА ⟩ Таллиннская тюрьма предлагала такую зарплату надзирателям, что заключенные могли бы сами себя охранять за эти деньги

Вот такое смешное объявление появилось на CVKeskus.ee ФОТО: Kuvatõmmis CVKeskus.ee tööportaalist/Facebook

В пятницу на портале рабочих вакансий CVKeskus.ee были опубликованы три новых объявления о наборе охранников в Таллиннскую тюрьму. Но из-за возникшей технической ошибки в указанной зарплате на должность простого охранника добавились два нуля. «Я думаю, что заключенные сами себя будут охранять за такие деньги», - смеется блогер Кендра Катрина Кённель.

Таллиннская тюрьма ищет охранников, и соответствующее объявление было опубликовано на портале CVKeskus.ee. «Стань охранником Таллиннской тюрьмы!» - и указана заработная плата: до 1325 евро (брутто). Но таким был графический файл. Когда же вакансия появилась на портале, то месячная зарплата заметно подросла и составила 132 500 евро (брутто).

Юрист Виктор Туркин заметил ошибку лишь спустя 20 часов после публикации. «Я вижу, что в трудные времена государство значительно увеличило зарплату охранникам Таллиннской тюрьмы ...» - написал он на своей страничке в Фейсбуке.

Блогер Кендра Катрина Кённель поделилась со своими подписчиками забавной ошибкой в ​​Инстаграме. «Я думаю, что заключенные будут сами себя охранять за такие деньги», - написала она, поставив смайлик.

Ошибка, что называется, провисела на портале сутки, а затем зарплата вернулась к нормальной. 

Suunamudijale Kendra Katrina Könnelile tegi eksimus kuulutuses nalja. ФОТО: Kuvatõmmis Instagramist / @kendrakatrina
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