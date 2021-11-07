ВСЕ ЖЕ ПЛАСТИКА! ⟩ Садальский на юбилей Собчак раскрыл ее личный «секрет», опубликовав фото

Скандально известный актер и блогер Станислав Садальский невольно рассекретил личную тайну Ксении Собчак, опубликовав в Instagram архивное фото телеведущей. Садальский, который знаком с семьей Ксении не один год, поздравил 5 ноября телеблондинку с сорокалетием. В поздравительном посте он назвал ее «честным» человеком и признался, что любит ее, как как никто другой. В список поклонников Собчак он отнес и ее давнего телевизионного недруга Владимира Соловьева, который, как признался актер, « как мальчишка», «дергает» звезду «за косички». «Анатольевна, волшебная барышня, даже Соловьев тайно влюблен», — написал он.

Но не это заявление привлекло внимание пользователей, а редкий старый снимок Собчак, который Садальский также разместил в посте. На нем они позируют вместе с юной Собчак, которая выглядит совсем иначе, чем в день сорокалетия. Подписчики в комментариях заподозрили, что у звезды была пластика, указав на другую форму носа, а на архивном признав в ней «настоящую, натуральную» Собчак.

За день до этого, 4 ноября, в Сети появились новые снимки Собчак, которые она разместила накануне своего 40-летия в Instagram. В кадре они обнимает своего мужа, режиссера Константина Богомолова.мФото сделано в Риме (Италия). «Лучшие выходные – с любимыми людьми», – подписала пост телеведущая и блогер.

Известно, что свои отношения пара оформила два года назад. У каждого из партнеров есть дети от предыдущих браков: Ксения растит сына Максима Виторгана Платона, у Богомолова есть дочь Анна от Дарьи Мороз.

Своим мнением о телеведущей поделилась ее соседка по двору на улице Кустодиева, в котором Собчак провела детские годы. Здание располагается на окраине Петербурга. По словам женщины, «Ксюша была неплохой девочкой», которая росла в семье с мамой и папой. Она описывает юную Собчак, как простого и доброго, но проказливого ребенка, который мог сбежать от родителей, задирать подруг и мальчишек. Об этом сообщает «Комсомольская правда-Санкт-Петербург».