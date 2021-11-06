Гороскоп на неделю с 8 по 14 ноября 2021 года

В целом эта неделя должна пройти достаточно благоприятно. Да, будут некоторые трудности и опасные дни типа 8 и 10 ноября, но многим из нас удастся пережить невзгоды и извлечь из них уроки.

Овен

Овнам на этой неделе удастся победить негативные вирусные программы, которые стоят на пути к успеху. Звезды и планеты настроены таким образом, что Овны смогут побороть свои страхи, комплексы и исправить настоящее, сформировать будущее. Самое главное — подкреплять свои амбиции поступками. Пустые слова не принесут Овнам уважения окружающих. Также астрологи настоятельно советуют не распылять энергию впустую, занимаясь только теми делами, которые реально могут принести пользу или удовольствие от процесса.

Телец

Тельцам стоит сфокусировать свое внимание на денежной и рабочей сферах жизни. Наступает тот момент, когда необходимо воспользоваться ситуацией, чтобы научиться чему-то новому. Трудности не должны пугать Тельцов и заставлять их убегать, поджав хвост. Необходимо двигаться вперед, а результат не заставит себя ждать. Это касается и сферы любви. Если хочется найти вторую половинку, необходимо действовать смело и расчетливо.

Близнецы

Близнецы либо много работали в последнее время, либо будут работать на этой неделе. В любом случае, если представители данного Знака устали, восстановить биополе им помогут простые бытовые секреты. Не нужно бояться строить амбициозные планы на будущее в период с 8 по 14 число. Нужно бояться полного бездействия и уныния, ведь под лежачий камень вода не течет. Также астрологи советуют оказывать психологическую поддержку своим близким. Близнецы смогут таким образом укрепить отношения с ними.

Рак

Раки относятся к самым хитрым Знакам Зодиака. На этой неделе им можно подключить свои умения к процессу заработка. Главное — не идти на открытый обман и не проявлять агрессию. Хитрость может быть уместной и не причиняющей никому дискомфорта. Также неделя благоприятна для покупок, вложения средств в новый бизнес или в развитие старого. Это может покупка рекламы, вложение в раскрутку своего дела и так далее. Астрологи советуют избегать халатности и как можно чаще думать о будущем. В любви же лучше пока повременить с активностью.

Лев

Многим Львам в период с 8 по 14 число удастся добиться своих целей, решить наконец-таки свои самые насущные проблемы и проблемные вопросы. Чтобы ускорить процесс приближения успеха, Львы могут воспользоваться помощью сильных обрядов на исполнение желания. Также эти люди смело могут полагаться на помощь друзей, родственников. Не нужно бояться просить их о поддержке, ведь один в поле сейчас точно не воин. Астрологи отмечают, что в конце недели вполне вероятны необычные события, которые Львам придется пережить впервые.

Дева