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Навязанный шопинг: как магазины опустошают кошельки покупателей

Продуктовый магазин. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Способы ловкой манипуляции сознанием покупателей, в зависимости от типа товара, эксклюзивно для 5-tv.ru перечислила маркетолог Ирина Осматеско.

Существует немало способов, с помощью которых магазины воздействуют на покупателя и стимулируют его на совершение спонтанной покупки. На вооружении у продавцов — нейромаркетинг. Это отработанные психологические приемы, основанные на наших инстинктах и эмоциях. Зная, где и в какой момент запускают наши триггеры — спусковые побудительные механизмы — можно избежать необоснованного шопинга. Способы манипулирования покупателями, в зависимости от типа товара, эксклюзивно для 5-tv.ru раскрыла маркетолог Ирина Осматеско.

«Любая покупка сейчас совершается на эмоциональном фоне, и только после произошедшего „включается“ логика и обдумывание, а на самом ли деле был нужен тот или иной товар», — пояснила маркетолог.

Опытные продавцы умело воздействуют на ту или иную, иногда в комплексе, эмоцию потребителя. В зависимости от типа товара, подчеркнула эксперт, выбирается и тип воздействия на человека.

Способы воздействия на потребителя, используемые в нейромаркетинге

  • Выкладка товара
  • Цвет
  • Органы чувств
  • Фоновая музыка

Самые «ходовые» полки находятся на уровне наших глаз и рук, примерно на высоте около полутора метров: расположенные в этом месте товары обеспечивают основную долю продаж любого магазина. В ходу у маркетологов есть следующие правила: на нижние полки, куда заглядывают лишь 5% клиентов, выкладывается самый дешевый товар, на верхние — товар подороже, а на находящуюся на уровне глаз — самый дорогой.

Колористические решения часто используются для категории клиентов масс-маркета и премиум-сегмента.

Часто применяемый инструмент — специально подобранный запах в магазинах, особенно в отделах нишевой парфюмерии. Согласитесь, сложно пройти мимо буквально затягивающего магазина с невероятным сплетением ароматов.

К таким уловкам прибегают не только продавцы духов, но и одежды. Распространяемые на территории магазина запахи и соответствующая мелодия пробуждают в нас ощущения, а вкупе с другими маркетинговыми трюками вынуждают нас совершить ту самую эмоциональную незапланированную покупку.

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