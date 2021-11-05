Ольга Бузова улетела в Париж, оставив маму, заболевшую ковидом
Экс-ведущая «ДОМа-2» ради поездки за рубеж отказалась сидеть дома с заболевшей матерью. Об этом сообщила сама Ирина Бузова, пишет Starhit.ru.
Экс-ведущая «ДОМа-2» ради поездки за рубеж отказалась сидеть дома с заболевшей матерью. Об этом сообщила сама Ирина Бузова, пишет Starhit.ru.
Несмотря ни на что, мать телеведущей относится к решению дочери с пониманием. «Я ничего не знаю, сама болею ковидом. У Ольги были какие-то планы, но, честно говоря, я не в курсе. Ну у нее должны же быть выходные когда-то», – с трудом произнесла Ирина Александровна. Как отмечают корреспонденты Пятого канала, которые брали у интервью Бузовой-старшей, женщина постоянно кашляла и хрипела. Судя по всему, болезнь протекает совсем не легко.
Ведущая шоу «Звезды в Африке» так давно мечтала хотя бы о полноценном сне, что поездка в Париж стала для нее очень радостным моментом. К слову, неизвестно, действительно ли Ольга знает, что ее мама заболела. «В любой непонятной ситуации сажусь на самолет и улетаю куда-нибудь. Привет, Париж, давно мы с тобой не виделись!» – с радостью делится она в личном блоге.
Напомним, пару дней назад 59-летняя мама теледивы напомнила о себе общественности. Ирина Александровна высказалась о некорректном поведении руководства МХАТа, которое отменило спектакль «Чудесный грузин» с участием ее дочери. «А что, в театрах можно нарушать договорные обязательства? Они работают не в правовом поле Трудового кодекса? Сочувствую всем участникам постановки, которые оказались невольными заложниками подковерных интриг», – возмутилась родительница Ольги.
Женщина добавила, что от решения театра в первую очередь пострадала публика. «Договор – это прежде всего отношения! Раньше было понятие: дело чести – держать слово. Очевидно, что это было раньше… На каждый трамвай есть свой пассажир. Зрителей много, они разные, и они сами выберут свой театр. Ведь эта отмена – плевок в зрителя, который лишился права увидеть то, за что заплатил!» – подчеркнула она.