Муж Седоковой не получил ни одного предложения о продолжении карьеры
На днях стало известно, что супруг Анны Седоковой, латвийский баскетболист Янис Тимма, не смог найти себе команду, где бы он мог закончить сезон-2020/21, передает RUS TVNET.
На днях стало известно, что супруг Анны Седоковой, латвийский баскетболист Янис Тимма, не смог найти себе команду, где бы он мог закончить сезон-2020/21, передает RUS TVNET.
После ухода из подмосковной команды «Химки» Тимма попробовал себя в Летней лиге НБА, но после ему пришлось вернуться в Европу.
«Спорт-экспресс» пишет, что итальянский инсайдер Маттео Андреани сообщил, что к Янису есть интерес со стороны двух клубов Евролиги – «Олимпиакоса» и «Монако», а также двух участников Еврокубка – «Валенсии» и «Локомотива-Кубань», но это оказалось не так.
СМИ пишут, что якобы Янис так и не получил ни одного предложения от серьезных команд. В ноябре Тимма по-прежнему без контракта и рискует полностью пропустить текущий сезон.
Журналисты не объясняют, с чем может быть связано такое развитие событий. Возможно, это репутация спортсмена. Он ранее громко покидал «Олимпиакос», а из «Химок» ушел еще громче.
Янис попытался объяснить свою ситуацию в недавнем интервью латвийским СМИ. Он утверждал, что во всем виноват не только тренер Мальцев, но и партнеры, которые вонзили нож ему в спину.
По словам спортсмена, он простил задержку зарплаты и долги, его интересовала лишь возможность играть в нормальное время на поле. Ему было важно уйти туда, где бы ему дали играть в баскетбол.
«Я понял, что меня там не уважают не только как баскетболиста, но и как человека», – объяснил Янис свое поведение, когда он внезапно ушел в раздевалку и уехал домой прямо во время матча. После он был готов вернуться, но команда не приняла его обратно.
«Игроки, за которых я в начале сезона вступался, убедил Куртинайтиса выпустить их на площадку и дать освоиться, в итоге вонзили нож мне в спину. Свои... » – цитирует портал спортсмена.
Напомним, 9 августа латвийский баскетболист Янис Тимма дебютировал в Летней лиге Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с 11 очками, что помогло его команде «Орландо Мэджик» одержать победу. Популярная российская певица Анна Седокова поддержала супруга.
Ранее в программе «Русского радио» знаменитость призналась, что ее супруг Янис Тимма очень ревнивый человек.