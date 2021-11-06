Гороскоп для всех знаков Зодиака на 6 ноября

Дева

Обсуждение актуальных вопросов будет напряженным. При выяснении истины всем участникам разговора (и вам в том числе) может мешать повышенная эмоциональность. Вы достаточно сильный противник и можете выиграть любой спор, но победа отзовется не лучшим образом на вашем самочувствии. Главную опасность будет представлять агрессивный переход на личности там, где обсуждаются проблемы коллективного порядка. Возможны курьезы и недоразумения в пути, а также при оказании услуг - например, бытовых или медицинских. Забота о более слабых, зависимых существах отнимет у вас немало сил.

Весы

Это замечательный день для общения с детьми и возлюбленными. Чтобы оно оставалось мирным и веселым, старайтесь искусно и конструктивно решать свои материальные проблемы, не заставляя расплачиваться за них тех, кого любите. Проявите оперативность, если хотите успеть сделать намеченное и одновременно повидаться с предметом своей нежной привязанности. Отдых может принести усталость вместо полного расслабления, так как вам будет непросто отключиться от деловых забот. Творческим людям стоит поработать на создание, выживание или защиту своего проекта, на обеспечение его финансовой базы.

Скорпион

Неплохой день для того, чтобы лишний раз поучиться искусству компромисса с близкими. Благодаря своему хитроумию и оригинальной тактике поведения, вы вполне сможете угодить членам семьи или успеть переделать бытовые дела, и одновременно сумеете активно заниматься тем проектом, который занимает сейчас все ваши помыслы. Несмотря на массу дел, вы будете в силах устроить у себя вечером встречу, праздник, повидаться с единомышленниками. Друзья, родственники или приглашенные в дом гости будут вам приятны, а возможно - выразят вам свою симпатию, сделав удивительный, уникальный подарок.

Стрелец

Благодаря личному обаянию вы способны загладить почти любую ссору, выпутаться из неловкого, странного, потенциально опасного положения. Вы также сможете без труда выудить из окружающих нужную информацию, произвести на них благоприятное впечатление. Дело могут испортить ваши собственные тайные страсти, глубоко скрываемые амбиции. Не давайте воли своей взрывной внутренней агрессии, не разобравшись в том, что же на самом деле стало ее причиной. Ваша хитроумная закулисная деятельность может случайно выплыть наружу, заставив других людей сомневаться в вашей добропорядочности.

Козерог

Если вы кому-то должны, то придется отдать или отработать долг. Иначе вы рискуете подпортить себе репутацию на будущее. Рассматривайте подобные ситуации как упражнение на оперативность, и учитесь ловко управлять собственными финансами, какой бы суммой они ни исчислялись в данный момент. Ваше материальное благополучие сильно зависит от умения менять тактику, иногда с точностью до наоборот, и вовремя ориентироваться в новостях, даже неясных и расплывчатых. Однако не все так плохо. День принесет вам материальную и моральную отдачу от творчества, радость от любовных переживаний.

Водолей

Ваша популярность основана на умении по-человечески понять, развеселить и обогреть каждого, кто к вам обратился. Вы умудряетесь делать это, даже будучи очень заняты осуществлением собственных планов. Но у народной любви, увы, имеются свои подводные камни. Не рассчитав заранее душевных сил, вы можете испытать усталость, раздражение, начать лукавить, обманывать, чтобы отвязаться от лишних контактов. А ваш партнер или шеф способен сильно ревновать вас к неизвестному сопернику (сопернице), и в отместку нагрузить работой, не посчитавшись с вашими настроениями и потребностями.

Рыбы