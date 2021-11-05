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ВМЕСТЕ С ПАПОЙ ⟩ Limon.ee объявляет фотоконкурс ко Дню отца! Успейте заскочить в последний вагон!
Приз — подарочная карта от Grenardi на 200 евро!

Портал Limon.ee начинает уникальный фотоконкурс «Не скучаем вместе с папой!» Дорогие папы, вы с душой отдаетесь совместному творчеству с ребенком, вместе путешествуете или занимаетесь спортом? А может, больше всего на свете вы любите долгие семейные прогулки на природе или кулинарные эксперименты на кухне? Тогда наш новый фотоконкурс «Не скучаем вместе с папой» совместно с магазином Grenardi - для вас!

Победитель будет выбран путем пользовательского голосования 12 ноября, фотографии можно присылать до 9 ноября включительно. Победителя ждет грандиозный приз - подарочная карта на 200 евро от сети магазинов Grenardi.

ФОТО: Grenardi

Чтобы принять участие в розыгрыше, пришлите нам интересное фото с папой. Обязательно укажите свои контактные данные, чтобы мы могли с вами связаться в случае победы. 

Удачи!

ВАЖНО! Отправляя фото на конкурс, вы соглашаетесь с условиями:

  • в случае, если участник отправит несколько снимков, редакция оставляет за собой право самостоятельно выбрать одно фото;
  • редакция оставляет за собой право не публиковать снимки плохого качества, а также фото, не отвечающие теме конкурса;
  • снимок не будет принят для участия в конкурсе, если будут отсутствовать имя участника и контактный номер телефона;
  • отправляя фото на конкурс, вы соглашаетесь на его публикацию на портале Limon.ee;
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