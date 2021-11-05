ВМЕСТЕ С ПАПОЙ ⟩ Limon.ee объявляет фотоконкурс ко Дню отца! Первые участники розыгрыша уже прислали фото!

Портал Limon.ee начинает уникальный фотоконкурс «Не скучаем вместе с папой!» Дорогие папы, вы с душой отдаетесь совместному творчеству с ребенком, вместе путешествуете или занимаетесь спортом? А может, больше всего на свете вы любите долгие семейные прогулки на природе или кулинарные эксперименты на кухне? Тогда наш новый фотоконкурс «Не скучаем вместе с папой» совместно с магазином Grenardi - для вас!