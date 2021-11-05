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ВМЕСТЕ С ПАПОЙ ⟩ Голосуем за лучшее фото! Ставьте лайк под снимком
Приз — подарочная карта от Grenardi на 200 евро!

Портал Limon.ee запустилуникальный фотоконкурс «Не скучаем вместе с папой!» Дорогие папы, вы с душой отдаетесь совместному творчеству с ребенком, вместе путешествуете или занимаетесь спортом? А может, больше всего на свете вы любите долгие семейные прогулки на природе или кулинарные эксперименты на кухне? Тогда наш новый фотоконкурс «Не скучаем вместе с папой» совместно с магазином Grenardi - для вас!

Победитель будет выбран путем пользовательского голосования 12 ноября, фотографии можно было присылать до 9 ноября включительно. Победителя ждет грандиозный приз - подарочная карта на 200 евро от сети магазинов Grenardi.

ФОТО: Grenardi

Голосуйте за понравившееся фото, поставив лайк под снимокм в галерее!

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