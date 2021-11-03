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Озорное объявление на Auto24: аристократичная машина для солидного джентльмена
ФОТО!

ФОТО: Kuvatõmmis/Auto24

На портале Auto24 продается внедорожник Range Rover L405, однако особенным его делает сопроводительное юморное описание.

Продавец Анти описывает свой автомобиль как солидный, удобный и хорошо оснащенный внедорожник.

«Да, «БМВ» и «Порше» делают роскошные городские внедорожники значительно более спортивными, чем Range Rover, но им не хватает аристократичности», - сказал он.

Если водитель BMW больше похож на молодого задиру, то в Range Rover вы будете чувствовать себя солидным джентльменом, которому время от времени нужно объезжать свои земельные владения.

Чтобы стать джентльменом, нужно потратить 50 000 евро. «Для всех тех, кто говорит, что содержать роскошный внедорожник - дорогое удовольствие - это не так», - сказал Анти и добавил, что его машина чертовски хороша.

Стоит отметить, что фото взяты с камеры Департамента полиции и погранохраны. «NB! Услуга платная, снимки приходят быстро, но качество оставляет желать лучшего!» - добавил продавец.

ФОТО: Kuvatõmmis/Auto24
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