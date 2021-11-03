Объявление на Auto24: на BMW ездят задиры, а на Range Rover - солидные джентльмены

Продавец Анти описывает свой автомобиль как солидный, удобный и хорошо оснащенный внедорожник.

«Да, «БМВ» и «Порше» делают роскошные городские внедорожники значительно более спортивными, чем Range Rover, но им не хватает аристократичности», - сказал он.

Если водитель BMW больше похож на молодого задиру, то в Range Rover вы будете чувствовать себя солидным джентльменом, которому время от времени нужно объезжать свои земельные владения.

Чтобы стать джентльменом, нужно потратить 50 000 евро. «Для всех тех, кто говорит, что содержать роскошный внедорожник - дорогое удовольствие - это не так», - сказал Анти и добавил, что его машина чертовски хороша.

Стоит отметить, что фото взяты с камеры Департамента полиции и погранохраны. «NB! Услуга платная, снимки приходят быстро, но качество оставляет желать лучшего!» - добавил продавец.