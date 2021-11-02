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ВИДЕО ⟩ В семье самой успешной гей-пары Эстонии сегодня настоящий праздник

Март Хабер и Тайво Пиллер с дочерью Хильдой и сыном Хубертом ФОТО: Maanus Masing / Saarte Hääl

В семье эстонских бизнесменов Марат Хабера и Тайво Пиллера праздник – их детям-двойняшкам Хуберту и Хильде исполнилось три года! Поздравляем!

Бизнесмены живут вместе уже более 20 лет. В 1998 году они основали предприятие Shishi, специализирующееся на декорациях для внутреннего интерьера. Его годовой оборот составляет около 9,5 миллионов евро.

Благодаря суррогатной матери в 2018 году у них родились близнецы Хильда и Хуберт. детей выносила 32-летняя американка мелисса, которая работает зубным техником и замужем за полицейским. У этой пары тоже есть двое детей.

Перед тем, как завести детей адвокат из США посоветовал мужчинам заключить брак. на сегодняшний день их официальный брак длится три года.

Смотрите, какой праздник устроили счастливые родители!

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