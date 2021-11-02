ВИДЕО ⟩ В семье самой успешной гей-пары Эстонии сегодня настоящий праздник

Бизнесмены живут вместе уже более 20 лет. В 1998 году они основали предприятие Shishi, специализирующееся на декорациях для внутреннего интерьера. Его годовой оборот составляет около 9,5 миллионов евро.

Благодаря суррогатной матери в 2018 году у них родились близнецы Хильда и Хуберт. детей выносила 32-летняя американка мелисса, которая работает зубным техником и замужем за полицейским. У этой пары тоже есть двое детей.

Перед тем, как завести детей адвокат из США посоветовал мужчинам заключить брак. на сегодняшний день их официальный брак длится три года.