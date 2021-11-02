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ФОТО ⟩ Блогер ежедневно готовит еду для медиков Клиники Тартуского университета

Getter Madison ФОТО: Kuvatõmmis Instagramist

Для кулинарного блогера Thyme0ut (Геттер Мадисон) стало любимым делом приготовление пищи для медиков. Почти каждый день она готовит для сотрудников клиники Тартуского университета в своей пекарне Saiapalee Tüümian в Тарту.

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Идея готовить для медиков пришла кулинарному блогеру Геттер (31) после того, как в конце октября состоялся митинг против так называемого «принуждения к вакцинации». «Это еще больше оказало деморализующее воздействие на работников здравоохранения в этот затянувшийся период пандемии, и я почувствовала, что хотела бы поддержать их, – говорит блогер. – Я чувствую, что могу дать хотя бы что-то, чтобы у медиков было бы немного больше сил».

Иногда она готовит для сотрудников клиники Тартуского университета несколько раз в день, всего 20-30 порций за раз. Блогер готовила курицу в духовке с овощами, пасту, лазанью, выпечку, супы и крендели. «Я беру идеи из головы – мои любимые продукты и те, которые яс могла бы приготовить в больших количествах так, чтобы не пострадало качество и их можно было легко разделить на порции». Конечно же, по словам Геттер, вкус тоже важен – еда должна быть вкусной!

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