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Желающие вернуть деньги за несостоявшийся спектакль должны предоставить заявление на латышском языке?

ФОТО: Shutterstock

​В редакцию обратился читатель, обеспокоенный недавним сообщением о том, что в отношении одной из компаний, организовывавших мероприятия в Эстонии, начат процесс ликвидации.

Латвийская компания SIA PARTER.LV организовывала в Эстонии мероприятия, которые несколько раз отменялись из-за коронаограничений. Фирма, решившая прекратить деятельность, должна была организовать в Эстонии три мероприятия, продажа билетов на которые была приостановлена ​​на сайте Piletilevi: «Портрет Дориана Грея» (даты 15.04.20 и 03.11.20), выкуп билетов на который уже начал Piletilevi и со своими требованиями можно обращаться напрямую к Piletilevi, и "Солнечная линия" (исходная дата 18.03.2020, новая дата 02.04.2022), в отношении этих билетов департамент просил отправить требования ликвидатору. В заявлении должны быть указаны содержание требования, сумма и подтверждающие требования документы. Требование надо направить ликвидатору заказным письмом и, если возможно, заявление должно быть на латышском языке или с латышским переводом.

По словам читателя, он был сильно удивлен такой новости, поскольку еще за три недели до этого сообщения пытался получить информацию о возможности отказаться от билетов, из-за того, что мероприятие уже дважды переносилось на новую дату.

При общении c Piletilevi по телефону мужчину заверили, что ситуацию держат под контролем и деньги за купленные билеты не пропадут. Сам организатор – SIA PARTER.LV, по словам читателя, на электронные письма не отвечал.

Читатель считает, что требование о подаче заявления на латышском языке, звучит как издевательство, а с условиями по решению споров невозможно ознакомиться до момента получения купленного билета.

Отвечает менеджер по продажам Piletilevi Group Ханна Йыгис:

«В отношении организатора концертов SIA PARTER.LV, зарегистрированного в Латвии, был инициирован процесс ликвидации. На основании этого Piletilevi приостановил продажу билетов на спектакль "Солнечная линия", который должен был состояться 2 апреля 2022 года.

Поскольку при ликвидации предприятия все процессы и распоряжения происходят через назначенного ликвидатора, то и Piletilevi должны соблюдать эти требования.

Piletilevi дополнительно дали инструкции всем покупателям, которые хотят вернуть билеты, о том, как подать заявку и получить деньги обратно. К сожалению, из-за юридических ограничений мы не можем предъявлять претензии от имени покупателей билетов.

Распоряжение ликвидатора заключалось в том, что все покупатели билетов должны были направить непосредственно ему свою претензию к латвийской компании SIA PARTER.LV, в которой следовало представить ее суть, денежную сумму, а также документ, подтверждающий претензию – в данном случае билет на мероприятие.

Покупателей билетов попросили отправить запрос заказным письмом и, если возможно, на латышском языке, но использование латышского языка не было обязательным.

У покупателей билетов всегда имеется возможность ознакомиться с условиями возврата билетов до совершения покупки, а также обратиться за помощью в нашу службу поддержки. Кроме того, мы создали возможность защитить билет при помощи страхования на случай, если потребитель не сможет принять участие в мероприятии».

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