Эстонская звезда реалити-шоу о сексе втроем: в бэхе места много

«Все началось пару лет назад в клубе Factory, на улице Мадара. Выступление травести Арнольда Оксмаа так завело двушек, что благодаря этому все и произошло, - говорит парень и добавляет, что занимался сексом втроем в BMW. - Места хватило, E39 - хорошая машина», пишет Elu24.

«Да, я помню то вступление, - рассказывает Арнольд Оксмаа. - Было очень круто! Спьяну я полностью разделся. Похоже, я единственный артист в Эстонии, который показал свое достоинство».

«Кончено, все сразу слили в Интернет, и мне не раз приходилось краснеть. Да, я могу, конечно, сглупить», - смеется артист.