Платье Кейт Миддлтон на встрече с премьер-министром Эстонии влетело в копеечку: а сколько стоит наряд Каи Каллас?

Некоторые серьезные разговоры начинаются с комплимента. То, что началось с похвалы красивого платья, быстро переросло в жизненно важные вопросы,

- написала премьер-министр Кая Каллас в Facebook о встрече с герцогиней Кембриджской Кэтрин.

Мы говорили об изменении климата, зеленой революции и связанных с ней проблемах. Она спросила, в чем заключается наша самая большая проблема, и я рассказала ей о горючем сланце и людях, которые зарабатывают на жизнь в этой сфере. В Ида-Вирумаа работают трудолюбивые люди с очень конкретными навыками, которые боятся потерять работу из-за перехода на зеленую энергию.

В ходе разговора выяснилось, что отец Кэтрин тоже занимается угольной промышленностью, где у него те же заботы, что и в Эстонии.

Фотографию Каллас и Кэтрин сделал премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо.

Раз уж речь зашла о платьях, стоит отметить, что герцогиня Кембриджская Кэтрин появилась на саммите в наряде почти за 3000 евро и подверглась критике в сети, пишет Лента. Соответствующие фото и комментарии появились на Daily Mail.

Так, 39-летняя Кейт Миддлтон вышла на публику в синем платье по фигуре длины миди с акцентными плечами. Стоимость наряда бренда Eponine составляет 2400 фунтов стерлингов (2800 евро). Свой образ жена принца Уильяма дополнила темно-серыми старыми туфлями на каблуках, которые она надевала как минимум 12 раз, отмечается в материале. Стоимость обуви марки Rupert Sanderson составляет 425 фунтов стерлингов (500 евро). В руке она держала небольшой клатч под цвет туфель.