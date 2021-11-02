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Платье Кейт Миддлтон на встрече с премьер-министром Эстонии влетело в копеечку: а сколько стоит наряд Каи Каллас?

Кая Каллас и Кетрин Миддлтон. ФОТО: Kuvatõmmis Facebookist

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас встретилась с герцогиней Кембриджской Кэтрин на климатической конференции ООН в Глазго, Великобритания. Поговорили и о платьях, и об экологии, пишет Elu24.

Некоторые серьезные разговоры начинаются с комплимента. То, что началось с похвалы красивого платья, быстро переросло в жизненно важные вопросы,

- написала премьер-министр Кая Каллас в Facebook о встрече с герцогиней Кембриджской Кэтрин.

Мы говорили об изменении климата, зеленой революции и связанных с ней проблемах. Она спросила, в чем заключается наша самая большая проблема, и я рассказала ей о горючем сланце и людях, которые зарабатывают на жизнь в этой сфере. В Ида-Вирумаа работают трудолюбивые люди с очень конкретными навыками, которые боятся потерять работу из-за перехода на зеленую энергию.

В ходе разговора выяснилось, что отец Кэтрин тоже занимается угольной промышленностью, где у него те же заботы, что и в Эстонии.

Фотографию Каллас и Кэтрин сделал премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо.

Раз уж речь зашла о платьях, стоит отметить, что герцогиня Кембриджская Кэтрин появилась на саммите в наряде почти за 3000 евро и подверглась критике в сети, пишет Лента. Соответствующие фото и комментарии появились на Daily Mail.

Так, 39-летняя Кейт Миддлтон вышла на публику в синем платье по фигуре длины миди с акцентными плечами. Стоимость наряда бренда Eponine составляет 2400 фунтов стерлингов (2800 евро). Свой образ жена принца Уильяма дополнила темно-серыми старыми туфлями на каблуках, которые она надевала как минимум 12 раз, отмечается в материале. Стоимость обуви марки Rupert Sanderson составляет 425 фунтов стерлингов (500 евро). В руке она держала небольшой клатч под цвет туфель.

Читатели издания обругали наряд Миддлтон в комментариях под снимками. «Ее платье очень старомодное и скучное. Она выглядит намного старше своего возраста», «2400 фунтов стерлингов за это платье? Кое-кого ограбили», «Я ношу одну и ту же обувь по несколько лет. То же мне — 12 раз», «Цена ее наряда может прокормить огромное количество людей», — высказывались они.

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