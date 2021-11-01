54-летняя мать-одиночка заработала состояние на эротических фотографиях

Элайна Сент-Джеймс стала матерью в 42 года — она родила сына с помощью процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Женщина объяснила, что осознанно решила стать матерью-одиночкой и не жалеет о своем выборе. Пока ребенок был маленьким, американка организовала детский сад на дому и подрабатывала няней для детей, пишет Lenta.ru.

После того, как сын пошел в школу, Сент-Джеймс устроилась продавщицей и зарабатывала около 30 тысяч долларов в год (2,1 миллиона рублей). Этих денег не хватало, чтобы полноценно обеспечивать семью. Тогда женщина задумалась о подработке. Она прочитала историю двух матерей, которые продавали эротические фотографии в интернете за деньги. «Эти женщины, о которых я видела статьи, не выглядели "идеально" и не были молодыми. Я подумала, что если бы я зарабатывала хотя бы одну десятую того, что зарабатывали они, это могло бы изменить мою жизнь», — сказала американка.

В апреле 2021 года она создала аккаунт на OnlyFans и страницу в Instagram. Сначала Сент-Джеймс делилась фотографиями в нижнем белье. Затем она открыла лицо двум поклонникам, и они вдохновили ее показать себя полностью всем остальным. Вскоре американка выложила полуголую фотографию, а потом перешла к изображениям в обнаженном виде. По ее словам, к концу месяца количество подписчиков выросло до 10 тысяч человек, и у нее получилось заработать почти столько же, сколько она получала за месяц работы продавцом.

В настоящее время у американки 1,5 тысячи постоянно платящих ей поклонников, среди которых много мужчин моложе 30 лет. «Я размещаю около 10 фотографий и видео в день и предлагаю их поклонникам. Я обнаружила, что большинство из них мечтают о женщине постарше, например, они могут фантазировать об учительнице из их юности или о соседке», — отметила она.

Сент-Джеймс рассказала о своей работе сыну и матери, и оба родственника отнеслись к ее выбору с пониманием. Мать американки даже в шутку спросила, не хотят ли ее поклонники посмотреть и на 83-летнюю.