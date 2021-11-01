Пн, 1.11.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

КТО ЖЕ ОН? ⟩ Меня вычеркнули на 15 лет: Алена Яковлева рассказала о домогательствах известного режиссера

Алена Яковлева ФОТО: Инстаграм

Алена Яковлева рассказала о нескольких случаях домогательств. Актриса никогда не соглашалась на интим с известными режиссерами, из-за чего у нее возникали проблемы, пишет «СтарХит».

Все чаще российские артистки рассказывают о домогательствах со стороны актеров и режиссеров. После откровений Елены Прокловой и Даны Борисовой своей историей решила поделиться Алена Яковлева.

«Мне на «Мосфильме» один очень известный режиссер сказал: «Я сделаю тебя звездой. Умеешь делать массаж?» Я: «Массаж чего, извините?» А он запер дверь. Я грубо сказала: «Пошел». Не потому, что я такая правильная или принципиальная, просто для меня это нонсенс. Я вступаю в отношения, если я их хочу. А так мне противно. Была еще история, тоже известный человек. Ныне здравствующий чиновник от кино, который сказал: «Ты понимаешь, чем тебе грозит твой отказ?» Я говорю: «Прекрасно понимаю!» И на 15 лет я была «вычеркнута». Тогда, если ты делал какие-то «неправильные» телодвижения, тебя могли выкинуть из этой системы координат. Но я совершенно об этом не жалею, абсолютно», — подчеркнула звезда.

При этом Яковлева не уверена, что популярные артистки, рассказывающие о сексуальном насилии, поступают правильно. По ее мнению, женщины часто сами идут на уступки ради бонусов на работе.

«Когда сейчас начинают пожилые, пожившие, скажем так, тетеньки рассказывать, как их домогались… Я никого не осуждаю, но, друзья мои, да, это ужасно, это нехорошо, это некрасиво, но, простите, если вы на это идете, соглашаетесь — это ваш выбор. Я, например, знаю, что к господину Вайнштейну выстраивалась очередь. Не осуждаю никого, но вы ведь хотели карьеры любой ценой? Вам это дали. И вдруг через 15–20 лет вы начинаете обвинять человека в том, что он склонял вас к сожительству. Вас же никто не бил по голове, не хватал, вы сами приходили за ролями, успехом, славой», — заявила актриса.

В интервью «Вечерней Москве» Яковлева подчеркнула, что из-за принципиальности у нее были сложные периоды в карьере. Зато сейчас актриса имеет возможность выбирать интересные для себя роли и экспериментировать с амплуа. Она уверена, что нынешняя творческая свобода — награда за наличие твердых убеждений.

НАВЕРХ
Back