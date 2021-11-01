КТО ЖЕ ОН? ⟩ Меня вычеркнули на 15 лет: Алена Яковлева рассказала о домогательствах известного режиссера

Все чаще российские артистки рассказывают о домогательствах со стороны актеров и режиссеров. После откровений Елены Прокловой и Даны Борисовой своей историей решила поделиться Алена Яковлева.

«Мне на «Мосфильме» один очень известный режиссер сказал: «Я сделаю тебя звездой. Умеешь делать массаж?» Я: «Массаж чего, извините?» А он запер дверь. Я грубо сказала: «Пошел». Не потому, что я такая правильная или принципиальная, просто для меня это нонсенс. Я вступаю в отношения, если я их хочу. А так мне противно. Была еще история, тоже известный человек. Ныне здравствующий чиновник от кино, который сказал: «Ты понимаешь, чем тебе грозит твой отказ?» Я говорю: «Прекрасно понимаю!» И на 15 лет я была «вычеркнута». Тогда, если ты делал какие-то «неправильные» телодвижения, тебя могли выкинуть из этой системы координат. Но я совершенно об этом не жалею, абсолютно», — подчеркнула звезда.

При этом Яковлева не уверена, что популярные артистки, рассказывающие о сексуальном насилии, поступают правильно. По ее мнению, женщины часто сами идут на уступки ради бонусов на работе.

«Когда сейчас начинают пожилые, пожившие, скажем так, тетеньки рассказывать, как их домогались… Я никого не осуждаю, но, друзья мои, да, это ужасно, это нехорошо, это некрасиво, но, простите, если вы на это идете, соглашаетесь — это ваш выбор. Я, например, знаю, что к господину Вайнштейну выстраивалась очередь. Не осуждаю никого, но вы ведь хотели карьеры любой ценой? Вам это дали. И вдруг через 15–20 лет вы начинаете обвинять человека в том, что он склонял вас к сожительству. Вас же никто не бил по голове, не хватал, вы сами приходили за ролями, успехом, славой», — заявила актриса.