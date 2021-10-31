«Честь и гордость Эстонии»: Анне Вески получила награду от друзей русского полководца

На вечере играли скрипач Ханс Кристиан Аавик и пианист Каролина Жукова. Клуб Барклая-де-Толли был образован в 2015 году предпринимателями Андреем Дворяниновым, Сирет Лийвамяги, Сиймом Карбитс, Кристель Мэос и Прийтом Пихельпуу.

«Я получила от Клуба друзей Барклая-де-Толли орден «Честь и гордость Эстонии», - похвасталась Вески. Ранее орденом «Честь и гордость Эстонии» награждались владелец фортепианной фабрики Estonia Индрек Лаул, меццо-сопрано Аннели Пеэбо, сумоист Кайдо Хевельсон, дирижер Неэме Ярви и инициатор движения «Сделаем!» Райнер Нылвак.

Согласно уставу, орденом «Честь и гордость Эстонии» Клуб друзей Барклая-де-Толли хочет отметить людей как из Эстонии, так и из-за рубежа, которые своей деятельностью внесли вклад в повышение известности Эстонии в области культуры, истории, бизнеса или других сферах.