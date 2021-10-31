Клиенты Selver отказались надевать маски и запустили корзиной в кассира и охранника

«Моя мать пришла вечером домой и рассказала о том, как и она, и охранник чуть не получили корзиной, потому что одна женщина и ее муж отказались носить маски», - сказала Elu24 Трийн (имя изменено).

Пара якобы хотела заплатить за два яблока, но, поскольку у них не было защитных масок, их попросили покинуть магазин. Пара взбунтовалась и кинула корзину в сторону кассира и охранника, которые, к счастью, смогли увернуться.

Трийн не понимает, почему люди выплескивают свой гнев на сотрудников магазина: «Ни моя мать, ни охранник не составляют правил».

«Она до сих пор очень расстроена этим инцидентом», - сказала дочь, добавив, что, ее мать многое видела и испытала за 20 лет работы.

Для разрешения ситуации была также вызвана полиция.

Фред Пюсс, пресс-секретарь Пыхъяской префектуры, заверил Elu24, что в 19:40 в субботу вечером было получено сообщение о том, что два человека в пярнуском Selver пренебрегают правилами. Однако во время звонка клиенты уже покидали магазин, и полиция не стала приезжать.

А ранее в среду вечером менеджерам магазинов Selver было отправлено письмо с новыми правилами и с указаниями, как поступать с теми клиентами, которые их нарушают. Письмо сразу стало достоянием общественности.