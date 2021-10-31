Анна Седокова: "Нет ревнивее человека, чем мой муж"
38-летняя певица Анна Седокова стала гостьей эфира «Русского радио». В программе знаменитость призналась, что ее супруг Янис Тимма очень ревнивый человек. Об этом пишет StarHit.ru.
38-летняя певица Анна Седокова стала гостьей эфира «Русского радио». В программе знаменитость призналась, что ее супруг Янис Тимма очень ревнивый человек. Об этом пишет StarHit.ru.
Раньше Анна старалась не демонстрировать романтические отношения на публике. Но после того, как она встретила Яниса, ей хочется кричать об этом во всеуслышание, пишет RUS.TVNET.lv.
Седокова подчеркивает, что до встречи с латвийским баскетболистом она не верила в фразы «я тебя люблю» и «ты - мой смысл жизни».
«Раньше даже подхейтивала таких людей. Думала, что за такая любовь, которой надо обязательно делиться, чтобы слюни плавали в Instagram. А как встретила, так все! Сама вся в слюнях», - цитирует звезду портал.
Певица отмечает, что их отношения не идеальные. Певица порой может заставить понервничать своего 29-летнего супруга: «Нет ревнивее человека, чем мой муж. Я даже себе этого не представляю. Возможно, он нас слушает. Я тебя люблю».
Ранее Анна Седокова призналась своим подписчикам в Instagram, что не любит выставлять на показ их ссоры, хотя они есть в их семейной жизни.
Напомним, отношения Яниса и Анны начались, когда спортсмен состоял в браке с матерью своего сына Саной. В сентября 2020 года Тимма и Седокова поженились.