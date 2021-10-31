Анна Седокова: "Нет ревнивее человека, чем мой муж"

Раньше Анна старалась не демонстрировать романтические отношения на публике. Но после того, как она встретила Яниса, ей хочется кричать об этом во всеуслышание, пишет RUS.TVNET.lv.

Седокова подчеркивает, что до встречи с латвийским баскетболистом она не верила в фразы «я тебя люблю» и «ты - мой смысл жизни».

«Раньше даже подхейтивала таких людей. Думала, что за такая любовь, которой надо обязательно делиться, чтобы слюни плавали в Instagram. А как встретила, так все! Сама вся в слюнях», - цитирует звезду портал.

Певица отмечает, что их отношения не идеальные. Певица порой может заставить понервничать своего 29-летнего супруга: «Нет ревнивее человека, чем мой муж. Я даже себе этого не представляю. Возможно, он нас слушает. Я тебя люблю».

Ранее Анна Седокова призналась своим подписчикам в Instagram, что не любит выставлять на показ их ссоры, хотя они есть в их семейной жизни.