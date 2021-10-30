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Известная эстонская певица высказалась о новых ограничениях: у меня чувство пустоты

Мерлин Уускюла ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees

С понедельника все развлекательные заведения должны закрываться в 23:00. Это ограничение вызвало возмущение у эстонской певицы Мерлин Уускюла, которая призналась в Facebook, что не может больше акцептировать ситуацию, когда одни выполняют все предписания, а другие думают только о себе, пишет Elu24.

«У артиста появилось чувство пустоты. В третий раз за два года», - пишет певица Мерлин Уускюла в Facebook, говоря о новых ограничениях, согласно которым время развлечений и мероприятий снова будет сокращено.

Уускюла призналась, что, услышав эту новость, у нее не возникло никаких эмоций. «Я просто сказала себе: ага, все ясно. Вы даже не удивитесь, что в ближайшее время снова пропустите пару десятков спектаклей, - написала Мерлин. - Скажу честно, мне все это очень надоело».

Уускюла отметила, что только на прошлой неделе порадовалась, потому что ее осенне-зимний график оказался достаточно насыщенным. И все придется отменить.

Певица сообщила в посте, что сама пострадала от вируса, причем довольно сильно. «Я вакцинировалась. Я сделала это сначала для себя, потому что переболела коронавирусом, и не хочу заболеть снова. Я сделала это для родственников моих родителей, потому что они просили меня вакцинироваться, я сделала это для всех, чтобы свести к минимуму возможное новое распространение болезни, я сделала это, чтобы посещать мероприятия и путешествовать», - объяснила она.

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