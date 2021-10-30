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В Москве найдена мертвой жена актера Валентина Смирнитского

Свадьба Валентина Смирнитского ФОТО: скриншот с youtube.com

Как стало известно СМИ, в столице в своей квартире найдена мертвой российская актриса театра и кино Людмила Пашкова, жена кинозвезды Валентина Смирнитского.

Как сообщает «Московский комсомолец», супруга Портоса из «Трех мушкетеров» была найдены без сознания на полу в ее квартире на улице Малая Дмитровка в Москве. То, что Пашкова умерла, обнаружил ее сын. Мужчина тут же вызвал врачей, но бригада скорой констатировала смерть 79-летней женщины.

СМИ уточняет, что не так давно Пашкову прооперировали, после чего она жаловалась, что чувствует себя неважно. Об актрисе известно, что она родилась в 1942 году в артистической семье. Ее матерью была актриса Лариса Пашкова. Людмила служила в Государственном академическом Малом театре. В числе ее наград – медаль ордена «За заслуги перед Отечеством».

Широкий зритель мог увидеть артистку в лентах «Без вины виноватые», «Адам женится на Еве», «Француз Сережа», «Бедность не порок» и других.

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