В Москве найдена мертвой жена актера Валентина Смирнитского

Как сообщает «Московский комсомолец», супруга Портоса из «Трех мушкетеров» была найдены без сознания на полу в ее квартире на улице Малая Дмитровка в Москве. То, что Пашкова умерла, обнаружил ее сын. Мужчина тут же вызвал врачей, но бригада скорой констатировала смерть 79-летней женщины.

СМИ уточняет, что не так давно Пашкову прооперировали, после чего она жаловалась, что чувствует себя неважно. Об актрисе известно, что она родилась в 1942 году в артистической семье. Ее матерью была актриса Лариса Пашкова. Людмила служила в Государственном академическом Малом театре. В числе ее наград – медаль ордена «За заслуги перед Отечеством».