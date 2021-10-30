В Москве найдена мертвой жена актера Валентина Смирнитского
Как стало известно СМИ, в столице в своей квартире найдена мертвой российская актриса театра и кино Людмила Пашкова, жена кинозвезды Валентина Смирнитского.
Как стало известно СМИ, в столице в своей квартире найдена мертвой российская актриса театра и кино Людмила Пашкова, жена кинозвезды Валентина Смирнитского.
Как сообщает «Московский комсомолец», супруга Портоса из «Трех мушкетеров» была найдены без сознания на полу в ее квартире на улице Малая Дмитровка в Москве. То, что Пашкова умерла, обнаружил ее сын. Мужчина тут же вызвал врачей, но бригада скорой констатировала смерть 79-летней женщины.
Широкий зритель мог увидеть артистку в лентах «Без вины виноватые», «Адам женится на Еве», «Француз Сережа», «Бедность не порок» и других.