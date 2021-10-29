Сб, 30.10.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Прима-балерине «Эстонии» Ларисе Каур исполняется 80 лет

Лариса Каур ФОТО: Erakogu

В воскресенье исполняется 80 лет прима-балерине Ларисе Каур. По этому случаю ее сын – эстонский политик Макс Каур – написал пост на своей странице в Instagram.

31 октября 2021 года исполнится 80 лет моей маме, многолетней приме Театра оперы и балета «Эстония». Прима-балерина Лариса Каур танцевала на сцене театра «Эстония» более 20 лет. Среди ее ролей – Черный и Белый лебеди в «Лебедином озере», заглавная роль в «Спящей красавице» и множество других главных ролей. Это было счастливое время для эстонского балета, которое для моей мамы ознаменовалось еще и личным близким знакомством со звездами мирового уровня, такими как, например, Рудольф Нуриев из Санкт-Петербурга.

Лариса Каур в 60-х годах была одной из самых красивых женщин Эстонии, которая, помимо ролей прима-балерины в Национальной опере «Эстония», была фотомоделью самых крупных и популярных журналов мод Эстонии и Восточной Европы. Она неоднократно позировала и для обложки нашего местного журнала мод «Силуэт». Она была красавицей, которая вдохновляла многих великих художников. Например, Олева Субби.

А тогдашние журналисты окрестили маму эстонской Элизабет Тейлор. Она вдохновляла Георга Отса, Эри Класа, Сулева Ныммика, Эдуарда Тубина. Это не просто чувство, что звездный час эстонской культуры пришелся именно на 60-70 годы, и Лариса Каур была к этому причастна. Внучка прима-балерины, моя дочь Виктория (25), невероятно похожа на свою бабушку. Многолетняя прима-балерина Национальной оперы «Эстония» Лариса Каур и сегодня дает консультации в области хореографии. В последний раз она ставила классическую хореографию для наших молодых фигуристов. Поздравляю, мама!

ФОТО: Erakogu


НАВЕРХ
Back