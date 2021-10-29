ЗНАЕТЕ ЭТУ КРАСАВИЦУ? ⟩ Известный эстонский политик опубликовал снимки своей восхительной матери - она была прима-балериной «Эстонии», ей исполняется 80 лет

31 октября 2021 года исполнится 80 лет моей маме, многолетней приме Театра оперы и балета «Эстония». Прима-балерина Лариса Каур танцевала на сцене театра «Эстония» более 20 лет. Среди ее ролей – Черный и Белый лебеди в «Лебедином озере», заглавная роль в «Спящей красавице» и множество других главных ролей. Это было счастливое время для эстонского балета, которое для моей мамы ознаменовалось еще и личным близким знакомством со звездами мирового уровня, такими как, например, Рудольф Нуриев из Санкт-Петербурга.

Лариса Каур в 60-х годах была одной из самых красивых женщин Эстонии, которая, помимо ролей прима-балерины в Национальной опере «Эстония», была фотомоделью самых крупных и популярных журналов мод Эстонии и Восточной Европы. Она неоднократно позировала и для обложки нашего местного журнала мод «Силуэт». Она была красавицей, которая вдохновляла многих великих художников. Например, Олева Субби.

А тогдашние журналисты окрестили маму эстонской Элизабет Тейлор. Она вдохновляла Георга Отса, Эри Класа, Сулева Ныммика, Эдуарда Тубина. Это не просто чувство, что звездный час эстонской культуры пришелся именно на 60-70 годы, и Лариса Каур была к этому причастна. Внучка прима-балерины, моя дочь Виктория (25), невероятно похожа на свою бабушку. Многолетняя прима-балерина Национальной оперы «Эстония» Лариса Каур и сегодня дает консультации в области хореографии. В последний раз она ставила классическую хореографию для наших молодых фигуристов. Поздравляю, мама!

ФОТО: Erakogu