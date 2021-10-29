Пт, 29.10.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Рунический гороскоп на неделю с 1 по 7 ноября для всех знаков Зодиака

ФОТО: Shutterstock

Специалист по рунам Игорь Вечерский рассказал Пятому каналу, чего ожидать разным представителям зодиакального круга в ближайшие дни.

Будущее можно и нужно знать, уверены специалисты по звездам, предлагая использовать знаки космоса для достижения своих целей. Неоценимую помощь в этом оказывает древний способ гадания по рунам, их толкованием занимается опытный провидец Игорь Вечерский, не раз предсказавший события из жизни знаменитостей и мировые катаклизмы.

Эксперт составил рунический гороскоп для всех знаков Зодиака с 1 по 7 ноября 2021 года.

Овен

Вуньо, турисаз и уруз предоставляют вам отличные ресурсы для больших дел, для серьезного приложения своих сил и для достижения результата. И, хотя подобные действия могут быть сопряжены с определенным риском, в это время вы имеете очень хороший потенциал.

Телец

Кено, отал и ансуз советуют узнать новую информацию, начать получать другие знания, которые будут иметь важное значение для больших будущих процессов. В это время вы сможете расширить свой кругозор и узнать необходимые факты.

Близнецы

Манназ, отал и эйваз рекомендуют приступить к реализации запланированных перемен. Эти изменения могут носить как частный характер, так и принести ветер перемен в целом в вашу жизнь. В этот период вы сможете найти и необходимые компоненты для этого, и проложить достаточно конкретную дорогу в будущее.

Рак

Турисаз, гебо и наутиз говорят о том, что недостаточный резерв возможностей, который сложился в прошлый период, может быть вами преодолен с помощью заключения необходимых союзов, а также при привлечении партнеров в вашу жизнь.

Лев

Хагалаз, перевернутая кено и перевернутый тейваз не рекомендуют каких-то активных действий в этот промежуток времени и, скорее всего, направлены на накопление сил и ожидание благоприятных обстоятельств. Необходимо увеличить свой потенциал, и, что очень важно, проанализировать верность той информации, которой вы владеете на сегодняшний день.

Дева

Кено, ингуз и дагаз советуют взять ситуацию в свои руки и использовать те появляющиеся возможности, которые приходят в этот промежуток времени. Для того, чтобы открыть для себя нечто новое, неиспытанное ранее. Вероятно, вы сможете завершить идущие в вашей жизни события и перенести сферу своих усилий на другой уровень.

Весы

Перевернутый альгиз, хагалаз и перевернутый уруз говорят о том, что лучше всего взять паузу и отдохнуть, набраться сил. Либо использовать этот момент для очищения той или иной сферы вашей жизни, в которой вы сможете дальнейшем построить что-то новое.

Скорпион

Перевернутая феху, беркана и турисаз говорят о том, что ваша материальная сфера может переживать сложные моменты. Однако в этот промежуток времени вы можете, используя решительные действия, прийти к увеличению потенциала, к росту и, в целом, к усилению своих позиций.

Стрелец

Иса, манназ и ингуз советуют вам обратить внимание на ценность людей в вашем кругу и заняться поиском необходимых вам личностей, которые в этот промежуток времени могут привнести достаточно положительных условий в целый ряд событий. Это касается как личной жизни, так и рабочей и деловой, а также творческой сфер.

Козерог

Наутиз, альгиз и перевернутый уруз советуют в это время проанализировать сферу нехватки ресурсов. Понять, чего именно вам не хватает для достижения цели. Потому как, с одной стороны, вы находитесь в это время в достаточно прочном, устойчивом положении. С другой стороны – вам необходимо увеличить свой потенциал, потому как он может быть увеличен.

Водолей

Перевернутый лагуз, перевернутый тейваз и альгиз советуют учитывать вероятность изменения планов, что все может пойти в несколько ином русле. В то же время, если вы не будете ставить слишком большие задачи, а будете использовать возможности именно в той степени, в которой они к вам приходят в жизнь, то вы сможете упрочить свои позиции и заложить хороший резерв.

Рыбы

Ансуз, перевернутый лагуз и соуло открывают вам, с одной стороны, прекрасные возможности, которые отчасти будут заключены в сфере речи, в сфере установления контактов и шанс, если так можно выразиться, навязывания своего мнения. С другой стороны, это может быть связано с тем, что у вас могут измениться приоритеты, цели и возникнуть неожиданные ситуации.

НАВЕРХ
Back