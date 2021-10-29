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Названы пять знаков Зодиака, которых в ноябре ждут негативные потрясения

Человек шокирован. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

В ноябре события, связанные с аспектами Урану, грозят серьезными проблемами и бедствиями пятерым знакам зодиака, считает астролог Юлия Николаева, сообщает «Астромеридиан». Так, Раков в начале и середине месяца ожидают конфликты и эмоциональные взрывы. Возможны ссоры с друзьями и любимыми людьми из-за других знакомых.

У Раков возможны проблемы с детьми. В середине месяца возможны ссоры с родителями. Есть опасность нервных взрывов. Дома обстановка будет очень напряженной. Во второй половине возможны проблемы с друзьями, а в конце месяца есть шанс помириться с ними.

Львы в ноябре могут лишиться жилья из-за супруга или отца. Есть угроза потерять работу из-за семьи или, наоборот, пожертвовать семьей ради работы. Родственники и деть будут мешать карьерным планам. Могут срываться планы. Во второй половине месяца отношения с родными будут оставаться напряжёнными, но на работе ситуация улучшится.

Скорпионов ожидают напряжения в отношениях со второй половиной – вплоть до расставания или развода. Партнёры по бизнесу могут подвести. Свадьба, да и вообще любое другое запланированное мероприятие может сорваться. Есть риск лишиться украшений и предметов искусства. Также есть опасность потерять женщин из ближайшего окружения.

Козероги могут столкнуться с неприятностями в романтических отношениях. Опасности связаны с бизнесом – его можно потерять. В середине месяца есть риск потери покровителя. Репутация может пострадать из-за личных отношений и склонности к азарту. Сильнее всего неприятности проявятся у представителей публичных профессий.

Рыб в ноябре ждут неприятные новости из-за рубежа. Поездка может оказаться неудачной или вообще отмениться. Есть риск провалить экзамены, тесты, собеседование, стать жертвой несправедливости в суде. Может ждать разочарование в религии. Репутация может ухудшиться из-за сплетен. Ситуация на работе улучшится во второй половине месяца.

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