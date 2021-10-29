ВИДЕО ⟩ Лошадиная сила: лучшие психологи живут на Таллиннском ипподроме

Мы приехали на Таллиннский ипподром, чтобы узнать, как общение с лошадьми помогает снять стресс и решить многие психологические проблемы. Порой лошадь даст фору психологу. Рядом с ней тепло – человеку она дарит спокойствие и уверенность.

Тяжеловоз по кличке Корсар приветливо фыркает в конюшне – сегодня он мой доктор с гривой.

«Если хотите подружиться, можно его по шее похлопать. Для лошади это жест одобрения, он им понятен. А еще можно угостить морковкой, он ее очень любит»,

– знакомит меня с конем менеджер по развитию Таллиннского ипподрома, сертифицированный коуч Валентина Пуртова. Именно ей пару лет назад пришла идея организовать в Эстонии трансформационную терапию с лошадьми. Это даже не совсем иппотерапия, скорее, тренинг для тех, кто решил взять свою жизнь, как коня, за узду.

Журналист Светлана Карабут и психолог с гривой Корсар ФОТО: Konstantin Sednev

«Я очень давно увлекаюсь коучингом, и во время обучения у нас были разные упражнения в виде игр. В один момент я подумала, почему нельзя вместо игры взять лошадь? Это животное для меня – как некий детектор», – говорит Валентина.

Получается, что лошадь – это наше зеркало. Оно отражает то, что мы чувствуем, что из себя представляем. Лошадь подсказывает, в чем наши слабости и сила, помогает прислушаться к себе, осознать страхи и начать с ними работать.

Терапия с лошадьми – это прежде всего работа над собой. Вы учитесь контролировать эмоции, справляться с переживаниями, отстаивать себя. Лошади – не люди, это животные, свободные от установок. Они не будут терпеть и сразу покажут, если им что-то не нравится. Поэтому, чтобы наладить контакт с лошадью, нужно выйти из зоны комфорта, научиться выстраивать стратегию действий, быть смелее, принимать свои ошибки и учиться терпению.

Тем, кто пришел на терапию с лошадью, Валентина дает анкету, где просит указать цель, иными словами, задать вопрос, который на занятии и будет разбираться.

Менеджер по развитию Таллиннского ипподрома, коуч Валентина Пуртова ФОТО: Postimees

«Люди приходят с очень разными целями.

Кому-то важно узнать, как эффективнее управлять бизнесом, кто-то стоит перед выбором – сменить работу или остаться, или же мучается вопросом, как улучшить отношения в семье. И во всех этих ситуациях лошадь – советчик,

потому что она чувствует, что на самом деле внутри человека», – объясняет Валентина.

Понятное дело, что готовых решений участникам тренинга никто не предлагает. Чтобы понять, как достичь успеха в карьере, личной жизни, избавиться от страхов и фобий, понадобится умение абстрагироваться и анализировать.