ВИДЕО ⟩ Лошадиная сила: лучшие психологи живут на Таллиннском ипподроме
Если в последнее время вы чувствуете, что от работы и стрессов устали как лошадь, может быть, самое время именно к этим животным за помощью и обратиться. Смотрите видео!
Если в последнее время вы чувствуете, что от работы и стрессов устали как лошадь, может быть, самое время именно к этим животным за помощью и обратиться. Смотрите видео!
Мы приехали на Таллиннский ипподром, чтобы узнать, как общение с лошадьми помогает снять стресс и решить многие психологические проблемы. Порой лошадь даст фору психологу. Рядом с ней тепло – человеку она дарит спокойствие и уверенность.
Тяжеловоз по кличке Корсар приветливо фыркает в конюшне – сегодня он мой доктор с гривой.
– знакомит меня с конем менеджер по развитию Таллиннского ипподрома, сертифицированный коуч Валентина Пуртова. Именно ей пару лет назад пришла идея организовать в Эстонии трансформационную терапию с лошадьми. Это даже не совсем иппотерапия, скорее, тренинг для тех, кто решил взять свою жизнь, как коня, за узду.
«Я очень давно увлекаюсь коучингом, и во время обучения у нас были разные упражнения в виде игр. В один момент я подумала, почему нельзя вместо игры взять лошадь? Это животное для меня – как некий детектор», – говорит Валентина.
Получается, что лошадь – это наше зеркало. Оно отражает то, что мы чувствуем, что из себя представляем. Лошадь подсказывает, в чем наши слабости и сила, помогает прислушаться к себе, осознать страхи и начать с ними работать.
Терапия с лошадьми – это прежде всего работа над собой. Вы учитесь контролировать эмоции, справляться с переживаниями, отстаивать себя. Лошади – не люди, это животные, свободные от установок. Они не будут терпеть и сразу покажут, если им что-то не нравится. Поэтому, чтобы наладить контакт с лошадью, нужно выйти из зоны комфорта, научиться выстраивать стратегию действий, быть смелее, принимать свои ошибки и учиться терпению.
Тем, кто пришел на терапию с лошадью, Валентина дает анкету, где просит указать цель, иными словами, задать вопрос, который на занятии и будет разбираться.
«Люди приходят с очень разными целями.
потому что она чувствует, что на самом деле внутри человека», – объясняет Валентина.
Понятное дело, что готовых решений участникам тренинга никто не предлагает. Чтобы понять, как достичь успеха в карьере, личной жизни, избавиться от страхов и фобий, понадобится умение абстрагироваться и анализировать.
«Интересные открытия происходили, когда мы работали с молодежным центром, – рассказывает Валентина. – Подростки – они такие закрытые, им кажется, что все в жизни плохо и сложно, и вдруг в какой-то момент кто-то из них говорит тебе – я такое чувство любви получил, то, чего я никогда не ощущал или ждал, но не получал. И у него прямо слезы накатываются на глазах. В такие искренние моменты ты понимаешь, что даришь любовь».
Валентина считает, что общение с лошадью может заменить поход к психологу.
«Мне кажется, такое общение даже эффективнее, чем просто посидеть в кабинете. Поскольку лошадь раскрывает то, что мы вовсе не улавливаем или не замечаем, а в ходе общения через наши простые действия и автопилотные моменты сразу все всплывает», – говорит Валентина.
Конечно же, и мы не удержались от соблазна попробовать трансформационную терапию на себе (смотрите видео). Но ощутить всю ее силу сполна помешали спешка, работающие микрофоны и видеокамера. Сложно в таких условиях абстрагироваться и заняться глубоким самоанализом. Зато целебную лошадиную силу мы испытали сполна даже за короткое время репортажа.
Температура лошади на пару градусов выше нашей, поэтому к ней так и хочется прильнуть на осеннем ветру. Даже просто кормя лошадь морковью, радуешься, словно ребенок. Эти большие блестящие глаза и бархатные губы, которые нежно берут угощение с ладони – настоящая прививка от плохого настроения.
Сама же езда на лошади дает возможность испытать чувство полета, не отрываясь от земли! В такие моменты происходит эмоциональная перезагрузка, и тебе уже некуда деваться от нахлынувшего приступа беспричинного счастья.
А напоследок, бонус для тех, кто хочет избавиться от парочки лишних килограммов. На утро после верховой прогулки у меня болело абсолютно все, а особенно мышцы внутренней поверхности бедер. Дело, в том, что именно ими нужно сжимать лошадь, чтобы удержаться в седле. Впрочем, когда ты на коне, работают не только ноги, но и мышцы спины, и пресс. Понятно, что и калории тратятся при этом с лошадиной силой.