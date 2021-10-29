Участник русской группы Анонимных Алкоголиков в Эстонии: в понедельник не мог выйти на работу после запоя

В первый месяц осени по всей Эстонии проходила кампания «В сентябре не пью!», а в Фейсбуке мелькала реклама группы Анонимных Алкоголиков… Портал Limon.ee выяснил у участников группы, кто может стать алкоголиком и как этого избежать. Проверьте обязательно и себя!

Как человек понимает, что он стал алкоголиком? Есть ли какая-то норма или состояние, которое четко указывает на алкоголизм?

На наш взгляд, наиболее показательными являются два симптома алкоголизма: алкоголик не может остановиться, выпив небольшое количество алкоголя. Он будет пить до тех пор, пока не заснет. Если же он волевым усилием однократно ограничился небольшим количеством алкоголя, впоследствии он будет всегда ссылаться на этот случай, чтобы оправдывать тяжелые и регулярные случаи употребления алкоголя.

Алкоголик не может отказаться от употребления алкоголя. Несмотря на развивающиеся из-за частого употребления спиртных напитков многочисленные проблемы со здоровьем, на работе, с деньгами и в семье, алкоголик продолжает выпивать. Он может признавать наличие проблем или, что чаще, проявляя нечестность, отрицать их, но всегда находить повод для выпивки.

От всех напитков можно стать алкоголиком? Говорят, что алкоголиком можно стать, употребляя только дешевые и некачественные алкогольные напитки?

Алкоголизм - это зависимость от этанола, который содержится и в дешевых, и в дорогих алкогольных напитках. Алкоголиком можно стать, употребляя и те, и другие. Употребление дорогих напитков - частный пример проявления нечестности алкоголика, которым он маскирует свой алкоголизм, отрицая наличие других проблем.

Бытовое пьянство очень распространено. Например, каждый вечер муж с женой выпивают полбутылки вина. Это может привести к алкоголизму?

Да. Алкоголик, употребив иногда хотя бы небольшое количество алкоголя, будет всегда стараться быть поближе к алкоголю. Он может участвовать в еженедельных вечеринках с коллегами или друзьями, ездить на рыбалку, проводить девичники, организовывать себе отпуска, больничные «по выпивке» и так далее. И поводом для употребления может быть само по себе «хорошее поведение» алкоголика в отношении алкоголя в течение недели.

Как вы считаете, алкоголизм лечится?

Наши наблюдения говорят о том, что алкоголизм – неизлечимое заболевание, и человек, обнаруживший его у себя, должен полностью и безоговорочно отказаться от употребления алкоголя. Медицинские способы: прием блокаторов и зашивание имеют много побочных действий, а околомедицинский или кодирование снимается так же, как и устанавливается. Но все они не решают главную проблему алкоголика - он не может принять жизнь такой, какая она есть. Оставаясь при помощи вышеперечисленных методов трезвым, алкоголик парадоксальным образом только ухудшает свое эмоциональное состояние. Трезвый алкоголик сродни невротику. Снятие эмоционального напряжения каким-либо способом отличным от употребления алкоголя для него недоступно, поэтому он так или иначе возвращается к выпивке.

Если человек перестал пить, может ли он иногда выпивать по праздникам?

Если этот человек - алкоголик, то нет. Алкоголизм - прогрессирующее заболевание, и развивается оно независимо от того, пьет человек или нет. Даже после многолетнего периода воздержания от употребления, попробовав алкоголь, алкоголик обязательно вернется к практике запоев. Однократный прием алкоголя запустит у него описанный механизм нечестности - он будет отрицать наличие проблем, вызванных алкоголем, и необходимость устранять первоисточник проблем.

Есть ли какая-то безобидная норма, выпивая которую, ты никогда не станешь алкоголиком?

Единственный способ не проверять, алкоголик вы или нет - не принимать его на протяжении жизни вообще. Прием сколько угодно малого количества алкоголя у алкоголика приводит к развивающемуся употреблению. Если вы обнаруживаете у себя два симптома алкоголика (см. выше) - то это является верным поводом для действий.

Группы Анонимных Алкоголиков действенны? Почему, как вы думаете?

Действенность групп Анонимных Алкоголиков основывается на двух принципах: во-первых, это трезвость участников сообщества, во-вторых, разговор одного алкоголика с другим. Если неалкоголику трудно понять проблемы алкоголика, то у двух алкоголиков такой сложности нет. Проблемы со здоровьем, на работе и в семье у алкоголиков большей частью одинаковые, способы их решения - тоже. Также духовная Программа выздоровления Анонимных Алкоголиков дает решение для ключевых проблем, характерных для алкоголиков: сохранение эмоциональной трезвости и устранение духовных недостатков: постоянного раздражения, обид, чувства жалости к себе, страхов. Вдобавок к этому мы тесно поддерживаем друг друга, проводим совместные мероприятия, практикуем телефонную терапию.

Кто проводит ваши собрания: психолог или те, кто раньше был тоже алкоголиком?

На наши собрания, за исключением открытых встреч, допускаются только алкоголики, поэтому мы сами их проводим. И вообще, наши традиции подразумевают равноправие участников - вести собрание может любой, остающийся достаточное время трезвым, участник группы.

На собраниях участники по очереди высказываются на заданные темы: обычно это признание нашего заболевания, обращение за помощью, работа над нашими недостатками и улучшение отношений с другими людьми, духовные практики и помощь другим алкоголикам. Участники группы с разным стажем трезвости делятся своим опытом, силами и надеждой, поддерживая других членов группы. После собрания («в чайной») желающие могут в свободной форме обсудить вопросы, касающиеся трезвости и не только.

Помимо основной работы на собраниях групп, эстонские и международные АА проводят много мероприятий - летние, осенние, весенние, зимние дни, дни рождения групп. Наша группа АА (русская группа Висмари) встречается четыре раза в неделю.

Каковы результаты вашей группы? Что вы можете сказать тем, кто не решается к вам прийти?

Регулярное участие в работе группы дает хорошие результаты – люди остаются трезвыми и жизнерадостными долгие годы. Если вы все еще не решаетесь к нам прийти и обратиться за помощью, то перечитайте описание заболевания выше, определите, присутствуют ли эти симптомы у вас. Задайте себе вопросы, есть ли у вас проблемы с алкоголем, хотите ли вы бросить пить, и ответьте на них предельно честно. Без вашего собственного желания бросить пить приходить смысла нет, мы - не волшебники. Если на оба эти вопроса вы ответили утвердительно, то отбросьте все предрассудки и обращайтесь к нам.

Двое участников группы рассказали нам свои личные истории:

Александр, 38 лет: «Я попробовал алкоголь в 17 лет. В семьях моих родителей были алкоголики, и меня всячески ограждали от спиртного. Выпив всего полбутылки пива, я сразу ощутил снятие напряжения, легкость и интерес к жизни, и стал активно выпивать на вечеринках со своими одноклассниками. Я регулярно употреблял алкоголь, напиваясь до отключки, но старался не выпивать на неделе. Выходные проводил в запоях. В понедельник иногда не мог выйти на работу после запоя - был не в форме. Часто брал больничные и отпуска, чтобы пить, уходя в недельные запои. На сегодняшний день я не пью один год: поправил пошатнувшееся за время употребления здоровье, обрел товарищей в группе, стал активнее и эмоционально стабильнее. Участвую в собраниях нашей группы, прошел программу выздоровления Анонимных Алкоголиков, помогаю другим участникам сообщества».

Ева, 48 лет: «До 18 лет алкоголь не интересовал меня вообще, потому что мой отец был алкоголиком, и родные пугали меня тем, что если я начну пить, то быстро сопьюсь, так как женский алкоголизм неизлечим. Но поскольку в молодежных компаниях было принято выпивать, я все же стала пробовать алкоголь в малых количествах. Сама не заметила, как примерно к 21 году я уже не могла обойтись без практически ежедневного употребления крепких напитков, напиваясь очень часто «в хлам». Такой образ жизни я вела на протяжении 20 лет. Сначала последствия были не столь заметны, я работала, одновременно получала высшее образование, создала семью и родила ребенка. Но через десять лет я очень быстро стала терять все - работу по специальности, друзей, была угроза лишения родительских прав. В жизни остался только один смысл - каким-то образом найти деньги и выпить.

Я одиннадцать лет в Анонимных Алкоголиках, но мне ближе наш девиз «Я трезвая только сегодня». Восстановились отношения с близкими, появились новые трезвые знакомые и друзья. Стало гораздо меньше беспокойства и тревоги, потому что появилось понимание того, что многое вокруг меня я не могу изменить, пришло принятие людей такими, какие они есть. Жизнь перестала быть мутной и расплывчатой, ко мне вернулись все ее краски. Для меня даже худший день в трезвости лучше, чем самый прекрасный день в пьяной жизни».

Кроме того, у АА есть 12 правил, которых они придерживаются. Так, например, в группу могут принять любого человека вне зависимости от пола, расы, сексуальной ориентации, степени достатка. Единственное условие для того, чтобы стать членом АА - это желание бросить пить.

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