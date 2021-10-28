Пять знаков Зодиака, которым не суждено стать счастливыми

Овны от природы очень упрямы, к своей цели они идут, не сворачивая и не оглядываясь назад, хотя иногда это стоило бы сделать. Представители этого огненного знака совершенно не способны учиться на собственных ошибках и извлекать нечто полезное из пережитых ситуаций, отчего часто наступают на те же грабли и никак не могут занять свое место под Солнцем.

Даже по лицу Девы можно догадаться, что на своем веку этот человек пережил немало неудач. Депрессии, неврозы, резкая перемена настроения — все это про Дев. Их жизнь — настоящая драма, рожденным под этим созвездием не везет практически никогда, и скрывать это от окружающих они не умеют, хоть и не привыкли жаловаться.

Добрых и наивных Раков губит их мягкий характер. Они привыкли безоговорочно верить окружающим. Даже не раз обманутый Рак убежден, что в жизни гораздо больше хороших людей. Вокруг этого безотказного знака Зодиака постоянно крутятся мошенники, альфонсы, сплетники и завистники, которые используют Раков в своих целях. Оставшись у разбитого корыта, рожденные под этим созвездием раз за разом восстанавливают свою разрушенную жизнь.

Стрельцы не могут сидеть на месте, размеренный быт не для них. Они постоянно ищут острых ощущений, идут на риск, что не всегда заканчивается хорошо. Из-за этой черты характера Стрельцы на протяжении всей жизни раз за разом переживают головокружительные взлеты и весьма болезненные падения.