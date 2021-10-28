ВВЕЛА В КОМУ ⟩ Последняя переписка расчлененного женой питерского рэпера Энди Картрайта: «Укол мне поставила!»

Марина Кохал уверяет, что нашла супруга уже мертвым, а расчленением занялась, чтобы никто не узнал о его бесславной смерти. Якобы 29-летний Картрайт скончался от передозировки наркотиков. Однако в ходе расследования эта версия не подтвердилась, а вдова стала главной подозреваемой в убийстве.

Все это время Марина находилась в СИЗО. Сегодня же стало известно, что женщину отпустили под домашний арест. Данный факт весьма возмутил маму покойного, которая до сих пор не может его похоронить из-за следственных действий.

«Это ужас! Я не знаю, как такое допустили вообще. Кто принял такое решение? Вообще как такого человека можно отпустить до суда? После того, что она сделала?» — говорила Валентина Юшко.

Вина Кохал пока не доказана. Есть несколько версий произошедшего. По одной из версий, женщина сделала рэперу инъекцию препарата, который вызвал у него искусственную кому. Марина расправилась с музыкантом и затем приступила к жуткой процедуре. На это намекает и последняя переписка Энди Картрайта с другом, в которой говорит: «Гоу через полтара часа пивка бахнем. Я Марину развел там на какую-то мелочуху. Укол мне поставила!» Говорят, что Марина могла убить рэпера из ревности. Брюнетка знала, что у супруга есть любовница, но от развала брак сдерживал маленький сын. «Чувствовалось, что ему максимально плохо дома. Однако разводиться с Кохал он не хотел. Из-за ребенка... Он очень любил сына», — делилась тайная избранница музыканта Надежда Романенко.