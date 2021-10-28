КАК ВАМ? ⟩ Поклонники и завистники обсуждают новый модный образ Пугачевой
Российский дизайнер Игорь Гуляев опубликовал видео в своем Instagram. На видео он вместе с Аллой Пугачевой, сообщает mir24.tv.
Российский дизайнер Игорь Гуляев опубликовал видео в своем Instagram. На видео он вместе с Аллой Пугачевой, сообщает mir24.tv.
Поклонники сразу же начали комментировать внешний вид 72-летней Примадонны. Фолловеры отметили, как прекрасно выглядит певица. И, конечно, много лестных слов было о модном образе звезды.
Пугачева была в серых широких брюках, белой рубашке и жакете с капюшоном. Завершали образ черный джемпер и белые кеды. Из аксессуаров Примадонна предпочла черную фуражку, солнцезащитные очки и сумку.
Элегантный и одновременно модный лук, по мнению пользователей соцсети, невероятно идет артистке.