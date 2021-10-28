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КАК ВАМ? ⟩ Поклонники и завистники обсуждают новый модный образ Пугачевой

Алла Пугачева ФОТО: Инстаграм

Российский дизайнер Игорь Гуляев опубликовал видео в своем Instagram. На видео он вместе с Аллой Пугачевой, сообщает mir24.tv.

Поклонники сразу же начали комментировать внешний вид 72-летней Примадонны. Фолловеры отметили, как прекрасно выглядит певица. И, конечно, много лестных слов было о модном образе звезды.

Пугачева была в серых широких брюках, белой рубашке и жакете с капюшоном. Завершали образ черный джемпер и белые кеды. Из аксессуаров Примадонна предпочла черную фуражку, солнцезащитные очки и сумку.

Элегантный и одновременно модный лук, по мнению пользователей соцсети, невероятно идет артистке.

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