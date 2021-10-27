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ФОТО ⟩ В соцсетях распространяется действующий covid-сертификат на имя Адольфа Гитлера

ФОТО: скриншот

В социальных сетях распространяется снимок поддельного QR-кода, который однако подтверждается как действительный при его сканировании. Центр информационных систем здравоохранения и социального обеспечения (TEHIK) подтвердил, что утечек в эстонском закрытом ключе не было, а информации о подделках, созданных в других странах, в настоящее время нет.

QR-код Адольфа Гитлера ФОТО: скриншот

«В связи с этим случаем у нас нет дополнительной информации о том, как создавались и использовались такие подделки», – сказал руководитель отдела разработки электронных услуг TEHIK Танель Тера.

Однако он подтвердил, что система работает нормально. «Со своей стороны мы можем подтвердить, что утечек в эстонском закрытом ключе не было и сгенерированные в Эстонии сертификаты, соответствуют требованиям», – добавил Тера.

Тера пояснил, что при необходимости TEHIK может выяснить, был ли сгенерирован паспорт с эстонским закрытым ключом и существует ли основной документ для сертификата в информационной системе здравоохранения.

Также он напомнил, что люди должны быть готовы предъявить документ, удостоверяющий личность, при предоставлении сертификата.

​По сообщению TEHIK, также разрабатывается решение, с помощью можно было бы удалить отдельные созданные сертификаты из системы. «Техническая рабочая группа ЕС разработала алгоритмы для обмена идентификаторами аннулированных сертификатов и ожидает одобрения Европейского совета по защите данных (European Data Protection Board)», – сказал Тера.

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