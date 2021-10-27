ФОТО ⟩ В соцсетях распространяется действующий covid-сертификат на имя Адольфа Гитлера

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«В связи с этим случаем у нас нет дополнительной информации о том, как создавались и использовались такие подделки», – сказал руководитель отдела разработки электронных услуг TEHIK Танель Тера.

Однако он подтвердил, что система работает нормально. «Со своей стороны мы можем подтвердить, что утечек в эстонском закрытом ключе не было и сгенерированные в Эстонии сертификаты, соответствуют требованиям», – добавил Тера.

Тера пояснил, что при необходимости TEHIK может выяснить, был ли сгенерирован паспорт с эстонским закрытым ключом и существует ли основной документ для сертификата в информационной системе здравоохранения.

Также он напомнил, что люди должны быть готовы предъявить документ, удостоверяющий личность, при предоставлении сертификата.