ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотрите, как отпраздновали открытие элитного дома в центре Таллинна

Ambassadori maja (Гонсиори, 9) – новое здание с выдающейся архитектурой в самом центре столицы на площади Компасси.

Дом, ранее принадлежавший Эстонской Академии художеств, было перестроено в роскошное коммерческое и жилое здание, с использованием самых современных материалов и технологий. Чтобы подчеркнуть наследие здания, был сохранен исторический фасадный фасад.

Стоимость жилых площадей в Ambassadori maja достигает 6 600 евро за квадратный метр. На первых этажах семиэтажного дома разместились представительские коммерческие помещения; всего в здании 38 квартир. Самая дешевая квартира в элитном доме стоит 264 900 евро, самая дорогая – почти 680 000 евро.

Ambassadori maja ФОТО: Ardo Kaljuvee, Kaupo Kalda