ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотрите, как отпраздновали открытие элитного дома в центре Таллинна

В минувшую среду на площади Компасси в центре Таллинна торжественно открылось новое роскошное здание – Ambassadori maja. Смотрите в галерее, кто пришел на праздничное открытие!
Ambassadori maja (Гонсиори, 9) – новое здание с выдающейся архитектурой в самом центре столицы на площади Компасси.
Дом, ранее принадлежавший Эстонской Академии художеств, было перестроено в роскошное коммерческое и жилое здание, с использованием самых современных материалов и технологий. Чтобы подчеркнуть наследие здания, был сохранен исторический фасадный фасад.
Стоимость жилых площадей в Ambassadori maja достигает 6 600 евро за квадратный метр. На первых этажах семиэтажного дома разместились представительские коммерческие помещения; всего в здании 38 квартир. Самая дешевая квартира в элитном доме стоит 264 900 евро, самая дорогая – почти 680 000 евро.
В здании есть многоуровневый гараж с автомобильным лифтом и просторный меблированный вестибюль. Квартиры с потолками высотой 2,4 метра имеют роскошный интерьер. С балконов и террас открываются уникальные виды как на высотные здания центра города, так и на башни Старого города.