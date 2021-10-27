Ср, 27.10.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотрите, как отпраздновали открытие элитного дома в центре Таллинна

В минувшую среду на площади Компасси в центре Таллинна торжественно открылось новое роскошное здание – Ambassadori maja. Смотрите в галерее, кто пришел на праздничное открытие!

Ambassadori maja (Гонсиори, 9) – новое здание с выдающейся архитектурой в самом центре столицы на площади Компасси.

Дом, ранее принадлежавший Эстонской Академии художеств, было перестроено в роскошное коммерческое и жилое здание, с использованием самых современных материалов и технологий. Чтобы подчеркнуть наследие здания, был сохранен исторический фасадный фасад.

Стоимость жилых площадей в Ambassadori maja достигает 6 600 евро за квадратный метр. На первых этажах семиэтажного дома разместились представительские коммерческие помещения; всего в здании 38 квартир. Самая дешевая квартира в элитном доме стоит 264 900 евро, самая дорогая – почти 680 000 евро.

Ambassadori maja ФОТО: Ardo Kaljuvee, Kaupo Kalda

В здании есть многоуровневый гараж с автомобильным лифтом и просторный меблированный вестибюль. Квартиры с потолками высотой 2,4 метра имеют роскошный интерьер. С балконов и террас открываются уникальные виды как на высотные здания центра города, так и на башни Старого города.

НАВЕРХ
Back