«Начало конца»: почему Пугачева и Галкин не спят в одной постели

Для одних людей это может быть началом конца отношений. Для других — это абсолютная норма. Я думаю, что раздельный сон помогает встречаться. Как раз для интимных отношений — нельзя спать в одной постели. Люди встречаются, отвыкают от тел друг друга. Это может помочь,