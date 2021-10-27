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«Начало конца»: почему Пугачева и Галкин не спят в одной постели

Алла Пугачева и Максим Галкин ФОТО: скиншот с видео

Алла Пугачева недавно призналась, что они с Максимом Галкиным спят в разных комнатах. Многие подумали, что звездному браку приходит конец, но оказалось, что все не так однозначно.

Психолог Наталья Искра уверена, что такое решение может говорить как о проблемах в браке, так и о полном их отсутствии. Не исключено, что сон в разных постелях — попытка сохранить страсть в интимной жизни.

Для одних людей это может быть началом конца отношений. Для других — это абсолютная норма. Я думаю, что раздельный сон помогает встречаться. Как раз для интимных отношений — нельзя спать в одной постели. Люди встречаются, отвыкают от тел друг друга. Это может помочь,

— заверила психолог портал BLITZ+, передает Popcornnews.ru.

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