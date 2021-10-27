«Начало конца»: почему Пугачева и Галкин не спят в одной постели
Алла Пугачева недавно призналась, что они с Максимом Галкиным спят в разных комнатах. Многие подумали, что звездному браку приходит конец, но оказалось, что все не так однозначно.
Алла Пугачева недавно призналась, что они с Максимом Галкиным спят в разных комнатах. Многие подумали, что звездному браку приходит конец, но оказалось, что все не так однозначно.
Психолог Наталья Искра уверена, что такое решение может говорить как о проблемах в браке, так и о полном их отсутствии. Не исключено, что сон в разных постелях — попытка сохранить страсть в интимной жизни.
— заверила психолог портал BLITZ+, передает Popcornnews.ru.