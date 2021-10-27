И ЗАРПЛАТУ НЕ ПЛАТИЛИ ⟩ Цукерберга с женой обвинили в домогательствах
Иски подали ЛГБТ-активистка Миа Кинг и мужчина по имени Джон Доу, пишет Topnews.
Иски подали ЛГБТ-активистка Миа Кинг и мужчина по имени Джон Доу, пишет Topnews.
Бывшие сотрудники обвиняют их в домогательствах и дискриминации.
По информации NBC, заявителями стали ЛГБТ-активистка Миа Кинг, работавшая у Цукербергов ассистентом по безопасности, и мужчина по имени Джон Доу, должность которого не называется.
Заявители обвинили миллиардера в том, что тот якобы трогал своих сотрудниц и отпускал неуместные комментарии. Кроме того, в адрес Цукерберга и Чан прозвучали обвинения в том, что они якобы не выплатили заработную плату.
По словам представителя семьи, Бена Лаболта, выдвинутые “обвинения не могут быть обоснованы”, так как Марк и Присцилла очень серьезно относятся к жалобам.
Другие подробности иска в отношении пары не уточняются.