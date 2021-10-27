И ЗАРПЛАТУ НЕ ПЛАТИЛИ ⟩ Цукерберга с женой обвинили в домогательствах

Работавшие ранее в семье основателя Facebook Марка Цукерберга и его жены Присциллы Чан два сотрудника подали против пары судебные иски.

Бывшие сотрудники обвиняют их в домогательствах и дискриминации.

По информации NBC, заявителями стали ЛГБТ-активистка Миа Кинг, работавшая у Цукербергов ассистентом по безопасности, и мужчина по имени Джон Доу, должность которого не называется.

Заявители обвинили миллиардера в том, что тот якобы трогал своих сотрудниц и отпускал неуместные комментарии. Кроме того, в адрес Цукерберга и Чан прозвучали обвинения в том, что они якобы не выплатили заработную плату.

По словам представителя семьи, Бена Лаболта, выдвинутые “обвинения не могут быть обоснованы”, так как Марк и Присцилла очень серьезно относятся к жалобам.