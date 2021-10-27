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ФОТО ⟩ Артист «Кривого зеркала» похудел на 70 килограммов

Александр Морозов ФОТО: Кадр из видео

48-летний артист юмористического проекта «Кривое зеркало» Александр Морозов рассказал, что похудел на 70 килограммов. Его слова приводит портал Lenta.ru. 

Похудеть юморист смог после того, как узнал о проблемах со здоровьем - диабете второго типа, гипертонии и апноэ. Морозов рассказал, что сделал гастрошунтирование - уменьшил желудок. 

Он отметил, что теперь у него новая жизнь. Его здоровье значительно улучшилось. Теперь его не мучают диабет, гипертония и апноэ. После операции на желудке Александру также удалили лишнюю кожу в области живота и спины. Артист не занимается спортом и не соблюдает диету, но перестал питаться сытно. 

В сентябре Александр Морозов стал гостем ток-шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир". Он пришел в студию с перебинтованной головой после пластической операции.

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