ФОТО ⟩ Артист «Кривого зеркала» похудел на 70 килограммов
48-летний артист юмористического проекта «Кривое зеркало» Александр Морозов рассказал, что похудел на 70 килограммов. Его слова приводит портал Lenta.ru.
48-летний артист юмористического проекта «Кривое зеркало» Александр Морозов рассказал, что похудел на 70 килограммов. Его слова приводит портал Lenta.ru.
Похудеть юморист смог после того, как узнал о проблемах со здоровьем - диабете второго типа, гипертонии и апноэ. Морозов рассказал, что сделал гастрошунтирование - уменьшил желудок.
Он отметил, что теперь у него новая жизнь. Его здоровье значительно улучшилось. Теперь его не мучают диабет, гипертония и апноэ. После операции на желудке Александру также удалили лишнюю кожу в области живота и спины. Артист не занимается спортом и не соблюдает диету, но перестал питаться сытно.
В сентябре Александр Морозов стал гостем ток-шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир". Он пришел в студию с перебинтованной головой после пластической операции.