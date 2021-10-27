ВИДЕО ⟩ Гора сумок Louis Vuitton, коллекция дорогих картин. Экскурсия по пафосной квартире Тимати

«Я собираю предметы современного искусства уже больше 10 лет. Сейчас коллекция уже такая большая, что в квартиру все не влезло, часть находится в хранилище. Но, может, я открою галерею, чтобы показать свои сокровища широкой публике. У меня есть горка сумок Louis Vuitton. Две сумки суперредкие, их цветной принт разрабатывал Такаси Мураками — один из моих любимых художников. Я за ними долго охотился. Очень много времени у меня ушло на то, чтобы собрать скульптуры Kaws, которые сейчас востребованы у коллекционеров», — признался 38-летний Тимати.