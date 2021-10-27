ВИДЕО ⟩ Гора сумок Louis Vuitton, коллекция дорогих картин. Экскурсия по пафосной квартире Тимати
Музыкант провел экскурсию по роскошному жилищу, где можно увидеть дорогостоящую коллекцию картин, а также много брендовых и раритетных вещей.
Музыкант провел экскурсию по роскошному жилищу, где можно увидеть дорогостоящую коллекцию картин, а также много брендовых и раритетных вещей.
«Я собираю предметы современного искусства уже больше 10 лет. Сейчас коллекция уже такая большая, что в квартиру все не влезло, часть находится в хранилище. Но, может, я открою галерею, чтобы показать свои сокровища широкой публике. У меня есть горка сумок Louis Vuitton. Две сумки суперредкие, их цветной принт разрабатывал Такаси Мураками — один из моих любимых художников. Я за ними долго охотился. Очень много времени у меня ушло на то, чтобы собрать скульптуры Kaws, которые сейчас востребованы у коллекционеров», — признался 38-летний Тимати.
Над дизайном жилья работали Артур Шарф и Артем Зверев, которые познакомились со звездным клиентом через общего друга.
«Тимур попросил сделать для него ультрасовременное пространство, которое будет наполнять его энергией и подзаряжать. Здесь все спланировано непривычно: например, на верхнем уровне площадью почти 400 квадратных метров всего две спальни, а большую часть пространства занимает гостиная», — поделился Артур.
Напомним, в прошлом году Тимати расстался с Анастасией Решетовой. Пара жила вместе шесть лет, у них общий сын Ратмир. Несмотря на разрыв, бывшим возлюбленным удалось сохранить дружеские отношения.
Сейчас звезда живет один, но на первом этаже его роскошной квартиры есть две детские комнаты — одна для Ратмира, другая для дочери Алисы от модели Алены Шишковой.