СМОТРИМ ВСЕ! ⟩ Под гимн СССР и пирожки с мясом: в концертном зале Alexela прошла грандиозная премьера драмы о любви в Советской армии

В 70-е годы Советского Союза вернулись пришедшие на премьеру гости. Звучала музыка тех лет, куар-коды проверяли одетые в форму советских солдат мужчины и пионерки, развивались флаги СССР, концертный зал Alexela был увешан плакатами, прославляющими советских летчиков, сцена была декорирована в лучших традициях партийных съездов, а после премьеры всех угощали настоящими советскими пирожками с мясом и капустой - много теста и мало начинки.
События фильма «Жар-птица» происходят в 1970-е годы в Эстонской ССР. На фоне Холодной войны разворачивается сложный и опасный любовный треугольник между секретаршей командира авиабазы Луизы, ее лучшим другом Сергеем и летчиком Романом.
«Жар-птица» – первый полнометражный фильм окончившего Гарвард и университет Южной Калифорнии Пеэтера Ребане.
Трейлер к фильму «Жар-птица».