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СМОТРИМ ВСЕ! ⟩ Под гимн СССР и пирожки с мясом: в концертном зале Alexela прошла грандиозная премьера драмы о любви в Советской армии

Сегодня вечером в концертном зале Alexela состоялась мировая премьера дебютного художественного фильма Пеэтера Ребане «Жар-птица». Смотрите, кто пришел на историческую драму о запретной любви в Советской армии!

В 70-е годы Советского Союза вернулись пришедшие на премьеру гости. Звучала музыка тех лет, куар-коды проверяли одетые в форму советских солдат мужчины и пионерки, развивались флаги СССР, концертный зал Alexela был увешан плакатами, прославляющими советских летчиков, сцена была декорирована в лучших традициях партийных съездов, а после премьеры всех угощали настоящими советскими пирожками с мясом и капустой - много теста и мало начинки.

На премьере фильма "Жар-птица" ФОТО: личный архив

События фильма «Жар-птица» происходят в 1970-е годы в Эстонской ССР. На фоне Холодной войны разворачивается сложный и опасный любовный треугольник между секретаршей командира авиабазы Луизы, ее лучшим другом Сергеем и летчиком Романом.

На премьере фильма "Жар-птица" ФОТО: личный архив

«Жар-птица» – первый полнометражный фильм окончившего Гарвард и университет Южной Калифорнии Пеэтера Ребане.

Эксклюзивное интервью с Пеэтером Ребане перед премьерой фильма: РЕЖИССЕР И ГРАЖДАНИН 〉 Пеэтер Ребане: «Принудительное вакцинирование – большая ошибка со стороны государства»

Трейлер к фильму «Жар-птица».

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