В Швейцарии продадут драгоценности дома Романовых

Речь идет о клипсах с сапфирами ступенчатой огранки весом 6,69 и 9,36 карата, обрамленных бриллиантами огранки «роза», и такой же броши с сапфиром в 26,80 карата и двумя рядами бриллиантов вокруг него.

По информации издания, украшения были изготовлены примерно в 1900 году. Их стоимость предварительно оценивается от 300 до 500 тысяч долларов.

Согласно материалу, драгоценности принадлежали великой княгине Марии Павловне, тетке Николая II. По ее просьбе в 1917 году британский антиквар Альберт Генри Стопфорд (Albert Henry Stopford) перевез их из Петербурга в Лондон. После этого их унаследовала дочь Марии Павловны, принцесса греческая и датская Елена.

До ноября 2009 года украшения оставались в семье, пока на торгах Sotheby's в Женеве их не купили представители другого европейского княжеского рода.

Торги пройдут в среду, 10 ноября.