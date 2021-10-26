СКАНДАЛ ⟩ Японская принцесса Мако выйдет замуж за простолюдина и покинет императорскую семью

Торжественной церемонии не планируется, пару зарегистрирует представитель Управления императорским двором в одном из муниципалитетов Токио, после чего молодожены выступят с обращением в присутствии прессы. Такой формат выбран из-за возмущения общественности бракосочетанием и стрессовым состоянием невесты.

Принцесса Мако ФОТО: Handout

Перед свадьбой Мако посетила своих родителей, принца Акисино и принцессу Кико, а также бабушку и деда, бывших императора Акахито и императрицу Митико. Эти визиты были прощальными, поскольку девушка покидает семью и становится обычной гражданкой Японии. Она также лишается государственного пособия в размере 150 миллионов иен (более 1,3 миллиона долларов).

Реакция общественности на замужество принцессы оказалась негативной, после ее ухода из императорской семьи обострится проблема быстрого сокращения династии монархов. Останется 18 членов, из которых шесть незамужних принцесс.

Мако и Кэй Комуро знакомы с 2012 года, но критики сочли молодого человека неподходящей партией для наследницы императорского рода. В его образе и поведении замечали самые незначительные мелочи. Свадьба была запланирована на 2018 год, но отложилась из-за имущественного спора жениха с матерью, этот стресс сказался на эмоциональном состоянии молодоженов, у невесты на фоне общественного давления и ситуации со свадьбой случилось посттравматическое стрессовое расстройство.

Пара после бракосочетания планирует сначала жить в Токио, а потом уехать в США, где жених имеет работу. Принцесса также планирует найти подходящую вакансию.