Принарядиться на Хеллоуин сможет каждый: таллиннцы готовятся задобрить злых духов

Мы поговорили со Светланой Мейер, владелицей магазина праздничных товаров Karneva24 и фирмы Peopallid.ee

Светлана Мейер в шикарном образе для Хеллоуина. ФОТО: Sander Ilvest

— Какие костюмы пользуются спросом из года в год?

- Если говорить о детишках, то самые популярные - это комбинезоны в виде скелетов. Есть модели, которые также светятся в темноте. Детям очень нравятся. У мужчин наиболее популярен костюм вампира. А вот женщины больше всего любят перевоплощаться в ведьм и дьяволиц.

В ассортименте есть не только огромной выбор всевозможных костюмов: страшных, смешных, милых или сексуальных, но и глаза разбегаются от количества масок и различной атрибутики для Хеллоуина! ФОТО: Sander Ilvest

Несмотря на то что тематикой Хеллоуина является дань уважения к загробному миру, многие также отмечают этот праздник, воспринимая его как возможность нарядиться в эффектный костюм.

— В каких персонажей из поп-культуры любят переодеваться? Расскажите о трендах.

- Если говорить о прошлых годах, то это различные персонажи комиксов, как например Джокер и Харли Квин. И в этом году они в фаворе. Мужчины и дети любят костюмы супергероев.

Очевидно, что в этом году многие вдохновятся при выборе образов кинохитом «Игра в Кальмара», или, например, фильмом про Круэллу де Виль 2021 года.

Светящаяся тыква украсит дом в осенние месяцы. ФОТО: Sander Ilvest

— А если говорить о персонажах из фильмов ужасов?

- Самый популярный - это Крик.

— Поговорим о материальной составляющей. Какая сумма понадобится для образа на Хеллоуин?

- Детский костюм обойдется примерно в 20 евро. Если добавить аксессуар, то 25-30 евро. Для взрослых ассортимент очень большой: можно одеться на 20-30 евро, но в среднем костюм обойдется около 40 евро. На эту сумму можно приобрести костюм, аксессуар и материалы для грима. Особым спросом пользуется кровь! Многие приобретают цветные линзы за 20 евро.

"Есть линзы змеиные, кошачьи, любого цвета и размера", - говорит Светлана. Линзы без диоптрий. ФОТО: Sander Ilvest

Помимо костюмов, в магазине огромный выбор различных декораций для создания жутковатой атмосферы в вашем доме. Ведь Хеллоуин - это чертовски весело, пусть даже у праздника мрачноватая тематика.

Магазин Karneval24 находится по адресу Рави 2.

Зомби-кукла Аннабель! ФОТО: Sander Ilvest