MAYDAY ⟩ Эстонский врач о третьей волне: то, что грядет, выходит за рамки воображения!

Прежде всего, Вескимяги призывает всех пройти вакцинацию. «Если вы еще не сделали этого, обратитесь к семейному врачу или в центр вакцинации. Вакцинация не предотвращает болезнь полностью, но она во много раз снижает риск развития тяжелых заболеваний и смерти», - объясняет семейный врач и добавляет: «Расходы на лечение коронавируса в Эстонии, в общей сумме, составляют 33 миллиона евро, из которых 32 миллиона - это медицинские расходы на непривитых пациентов. Может, немного ошибаюсь, по памяти привожу цифры из телепередачи с признанным специалистом».
Семейный врач в Тыстамаа напоминает всем, что необходимо соблюдать привычные меры, чтобы снизить вероятность заражения коронавирусом.
Мы должны сокращать ненужные контакты друг с другом: в общественном транспорте, в многолюдных магазинах в часы пик, на вечеринках, массовых мероприятиях. По возможности, гуляем! Проветриваем комнаты! Если возможно, используем счетчики CO2 в школах и на рабочих местах. На практике трудно определить, составляет ли уровень CO2 в воздухе 600 или 1600 частей на миллион. Однако при последнем значении нахождение в комнате сопряжено с высоким риском заражения вирусом: в застойном воздухе дельта-штамм коронавируса особенно способен для атаки,
«В общественных местах носим маску! Более тщательно моем руки! Правильное мытье рук с экологически чистым мылом не требует последующей дезинфекции. Ведем себя разумно, прислушиваемся к сообщениям специалистов нашего научного совета! Заботимся друг о друге и о нации в целом. Только так мы сможем преодолеть коронакризис», - подчеркивает он.
«В связи с короной значительно увеличилась загруженность медицинских учреждений, страдают другие пациенты. Врачи тоже перегружены и могут отсутствовать на работе. Как видим, кризис углубляется», - признает Вескимяги.
Растет количество людей, нуждающихся в стационарном лечении
По данным Департамента здравоохранения, по состоянию на утро понедельника 516 человек нуждаются в стационарном лечении из-за Covid-19. Из них 362 нуждаются в госпитализации из-за тяжелой формы Covid-19, из которых 253 пациента или 70 процентов не были вакцинированы, а 109 или 30 процентов прошли курс вакцинации.
В течение дня в больницах было начато лечение 76 новых пациентов. Скончались восемь человек, живущих с коронавирусом, семь из которых не были вакцинированы, а один вакцинирован: 68-летняя женщина, 68-летний мужчина, 73-летний мужчина, 79-летний мужчина, 84-летняя женщина, 86-летний мужчина, 88-летняя женщина и 94-летняя женщина.
За последний день было проанализировано 5957 результатов анализов, из которых 1282 были положительными. Из тех, кто дал положительный результат, 821 не были вакцинированы и 461 прошли курс вакцинации.
В течение дня было введено 1728 доз вакцины, из которых впервые получили 1103 человек. По состоянию на утро, 18188 человек получили дополнительную или бустерную дозу. Охват всего населения Эстонии двумя дозами вакцины составляет 56,4 процента.