MAYDAY ⟩ Эстонский врач о третьей волне: то, что грядет, выходит за рамки воображения!

Прежде всего, Вескимяги призывает всех пройти вакцинацию. «Если вы еще не сделали этого, обратитесь к семейному врачу или в центр вакцинации. Вакцинация не предотвращает болезнь полностью, но она во много раз снижает риск развития тяжелых заболеваний и смерти», - объясняет семейный врач и добавляет: «Расходы на лечение коронавируса в Эстонии, в общей сумме, составляют 33 миллиона евро, из которых 32 миллиона - это медицинские расходы на непривитых пациентов. Может, немного ошибаюсь, по памяти привожу цифры из телепередачи с признанным специалистом».

Семейный врач в Тыстамаа напоминает всем, что необходимо соблюдать привычные меры, чтобы снизить вероятность заражения коронавирусом.

Мы должны сокращать ненужные контакты друг с другом: в общественном транспорте, в многолюдных магазинах в часы пик, на вечеринках, массовых мероприятиях. По возможности, гуляем! Проветриваем комнаты! Если возможно, используем счетчики CO2 в школах и на рабочих местах. На практике трудно определить, составляет ли уровень CO2 в воздухе 600 или 1600 частей на миллион. Однако при последнем значении нахождение в комнате сопряжено с высоким риском заражения вирусом: в застойном воздухе дельта-штамм коронавируса особенно способен для атаки,

- объясняет Вескимяги.

«В общественных местах носим маску! Более тщательно моем руки! Правильное мытье рук с экологически чистым мылом не требует последующей дезинфекции. Ведем себя разумно, прислушиваемся к сообщениям специалистов нашего научного совета! Заботимся друг о друге и о нации в целом. Только так мы сможем преодолеть коронакризис», - подчеркивает он.

«В связи с короной значительно увеличилась загруженность медицинских учреждений, страдают другие пациенты. Врачи тоже перегружены и могут отсутствовать на работе. Как видим, кризис углубляется», - признает Вескимяги.

Растет количество людей, нуждающихся в стационарном лечении

По данным Департамента здравоохранения, по состоянию на утро понедельника 516 человек нуждаются в стационарном лечении из-за Covid-19. Из них 362 нуждаются в госпитализации из-за тяжелой формы Covid-19, из которых 253 пациента или 70 процентов не были вакцинированы, а 109 или 30 процентов прошли курс вакцинации.

В течение дня в больницах было начато лечение 76 новых пациентов. Скончались восемь человек, живущих с коронавирусом, семь из которых не были вакцинированы, а один вакцинирован: 68-летняя женщина, 68-летний мужчина, 73-летний мужчина, 79-летний мужчина, 84-летняя женщина, 86-летний мужчина, 88-летняя женщина и 94-летняя женщина.

За последний день было проанализировано 5957 результатов анализов, из которых 1282 были положительными. Из тех, кто дал положительный результат, 821 не были вакцинированы и 461 прошли курс вакцинации.