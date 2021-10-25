ПОЧУВСТВУЙТЕ РАЗНИЦУ! ⟩ Подруга показала, как на самом деле выглядит Боня, не став фотошопить ее на совместном снимке

41-летняя модель Виктория Боня на днях получила удар в спину оттуда, откуда ожидала меньше всего. Ее подруга Елена Богачёва, которая вместе с ней присутствовала на премии журнала FB «Люди года – 2021», опубликовала в Инстаграме их общий снимок с мероприятия.

Светская львица выглядела идеально в бежевом платье, а вот о Виктории этого было сказать нельзя.