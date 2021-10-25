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ПОЧУВСТВУЙТЕ РАЗНИЦУ! ⟩ Подруга показала, как на самом деле выглядит Боня, не став фотошопить ее на совместном снимке

Виктория Боня ФОТО: Инстаграм

Блогерe пришлось оправдываться перед Викторией в комментариях и терпеть троллинг подписчиков, сообщает Лайф.

41-летняя модель Виктория Боня на днях получила удар в спину оттуда, откуда ожидала меньше всего. Ее подруга Елена Богачёва, которая вместе с ней присутствовала на премии журнала FB «Люди года – 2021», опубликовала в Инстаграме их общий снимок с мероприятия.

Светская львица выглядела идеально в бежевом платье, а вот о Виктории этого было сказать нельзя.

Модель не успела принять выгодную позу перед фотографом, а неудачное освещение добавило ужаса картине. Вот только у Елены таких проблем не было, из чего Боня сделала закономерный вывод: на нее фотошопа у подруги не хватило. «Когда отфотошопил только себя», — посмеялась она над ситуацией в комментариях.

Фото © Instagram / victoriabonya и bogacheva_elena_life

Фото © Instagram / victoriabonya и bogacheva_elena_life

Елена тут же прибежала оправдываться, что во всем виноват свет, а фильтр блогер наложила на них обеих, однако подписчики в Инстаграме ей не поверили. Они укорили кумира в том, что она попыталась выставить себя на фоне подруги лучше, хотя ей стоило просто удалить фото.

Елена Богачёва — парикмахер-стилист и владелица салона красоты на три этажа в центре Москвы. Многие российские женские журналы называют ее одной из самых успешных женщин России, а сама светская львица любит подчёркивать, что всего в жизни добилась сама.

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