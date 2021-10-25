Как легко и быстро бросить курить: советы по знаку Зодиака

Овны — упрямые и целеустремленные личности. Однако в борьбе с вредными привычками нередко дают слабину. Чтобы избавиться от сигарет навсегда, им достаточно заключить пари с близким человеком. Завышенное чувство собственного достоинства не даст «ударить в грязь лицом».

Тельцы обычно курят, не понимая, что не только вредят здоровью, но и «сливают» семейный бюджет. Бороться с пагубным пристрастием в данном случае просто: достаточно посчитать, сколько средств уходит на сигареты в неделю, в месяц и за год, и понять, что на них можно было бы купить свою мечту.

Близнецы легко избавятся от сигарет, если перестанут общаться с заядлыми курильщиками. К сожалению, иного выхода нет — уж слишком большое влияние на представителей этого знака имеют окружающие.

Раки наверняка бросят курить, если будут иметь веское на то основание. Например, им захочется завести детей. Или кто-то из дорогих людей поставит ультиматум. Главное для этих товарищей — задаться целью.

Львы слишком сильно любят себя, чтобы страдать от печальных последствий табакокурения. Однако если представители этого знака все же страдают от зависимости, им нужно представить, как сильно испортится внешность спустя десять-пятнадцать лет. Кого красят желтые зубы и серая кожа лица?

Девы — создания рациональные. Фантазийной мотивацией или спором отказаться от пагубного пристрастия их не заставишь. В данном случае хорош банальный рецепт: с каждым днем — меньше сигарет.

Весы редко травят себя табаком, однако бывают исключения. Бросить курить представителям этого знака ничего не стоит. Особенно, если рядом есть родные люди, поддержавшие инициативу.

Скорпионы могут расстаться с сигаретами, если найдут себе занятия поинтереснее. Для этих людей курение — хобби, а не больная зависимость. В помощь — спорт, интенсивные курсы по саморазвитию, обучение.

Стрельцам астрологи рекомендуют отнестись к борьбе с никотиновой зависимостью философски. Представители этого знака очень любят рассуждать, поэтому неплохо было бы написать все «за» и «против» курения, а затем это тщательно проанализировать.

Козероги — консерваторы. Если привыкли к чему-то, то отказаться будет сложно. Впрочем, нет ничего невозможного. Этим людям стоит почитать научные труды о последствиях курения, рассмотреть статистические данные, послушать лекции врачей — правильное решение будет принято в кратчайшие сроки.

Водолеи должны понять, что курение ограничивает их свободу. Представители этого знака не любят загонять себя в какие-либо рамки, а чего стоит одно: «У нас не дымят, выйдите вон»! Поддержка друзей будет немаловажна, но главное все же — начать двигаться к цели.