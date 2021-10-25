ВИДЕО ⟩ Моргенштерн о желании уйти из шоу-бизнеса: «Я не хочу больше быть звездой»

Моргенштерн признался, что он не переживает за свой образ бунтаря. Он всем уже все доказал:

Для себя пожить хочу. Давно этого не было». На данный момент у артиста такой период в жизни, когда он не хочет волноваться за каждый грамм жира и за то, что о тебе пишут в интернете.

Да, ранее он говорил подписчикам, что ему все равно, что о нем думают, но на деле это не так, ведь «когда ты кричишь, что тебе все равно» - это часть образа: «Когда ты кричишь, что тебе пох**, тебе на самом деле не пох**».

Моргенштерн не стал скрывать, что читал все комментарии, а самые плохие были для него «топливом». С помощью них он доказывал себе и другим, что «крутой».

«Я наигрался в шоу-бизнес, в музыку. Я занял там лидирующую позицию. Удерживать ее мне не интересно», - сказал Моргенштерн, добавив, что хочет идти дальше. У него есть другие планы.

Моргенштерн ФОТО: Кадр из видео

Теперь Моргенштерн хочет делать добро и нести в мир позитив: «Жить нужно не для своего эго, а для мира, и мир тебе это возвращает больше». Он пояснил, что хочет стать примером для подражания.

*Стоит заметить, что после съемки Собчак на свадьбе рэпера как раз вышло видео, в котором Моргенштерн признался, что стал заниматься благотворительностью из-за давления правоохранительных органов.

Раньше обижался, что люди тупые и не понимают великого гения - меня... Я считал, что творю величайшее искусство. Считал, что я - сумасшедший гений. И обижался, что люди меня не понимают.

"Я и сейчас так считаю, но уже не хочу это доказывать. Пришло осознание, что не все же думают как я", - признался он Ксении в разговоре один на один.

Смысл в том, что смысла нет... Ты - популярная пустота, а это же парадокс... Хайп пройдет, и все забудут... Я не знаю, что дальше делать... Я раньше был голодным, карабкался на вершину. Я не хочу больше быть звездой,

- указал артист.

Рэпер заметил, что он сейчас в таком состоянии, что не знает, что делать. С его слов он устал от медийной жизни. Сейчас Моргенштерн хочет, чтобы от него все отстали и разобраться в себе. При всем этом он не желает быть тем, кого все будут любить и обожать. «Это скучно», - отметил он.

Что касается табу, то запретных тем у Моргенштерна нет, но все-таки он говорит, что он «не смертник», он хочет хорошо жить и согласен порой свое мнение не высказывать. Артист назвал свои ценности на данный момент: «Чтобы я кайфовал и моя семья кайфовала. Я не борюсь за народ и справедливость».