Пн, 25.10.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

ВИДЕО ⟩ Моргенштерн о желании уйти из шоу-бизнеса: «Я не хочу больше быть звездой»

Моргенштерн ФОТО: Кадр из видео

Популярный 23-летний рэпер Моргенштерн (Алишер Валиев) дал интервью Ксении Собчак. Артист признался, что испытывает экзистенциальный кризис и даже задумался уйти из шоу-бизнеса. 

Моргенштерн признался, что он не переживает за свой образ бунтаря. Он всем уже все доказал:

Для себя пожить хочу. Давно этого не было». На данный момент у артиста такой период в жизни, когда он не хочет волноваться за каждый грамм жира и за то, что о тебе пишут в интернете.

Да, ранее он говорил подписчикам, что ему все равно, что о нем думают, но на деле это не так, ведь «когда ты кричишь, что тебе все равно» - это часть образа: «Когда ты кричишь, что тебе пох**, тебе на самом деле не пох**».

Моргенштерн не стал скрывать, что читал все комментарии, а самые плохие были для него «топливом». С помощью них он доказывал себе и другим, что «крутой».

«Я наигрался в шоу-бизнес, в музыку. Я занял там лидирующую позицию. Удерживать ее мне не интересно», - сказал Моргенштерн, добавив, что хочет идти дальше. У него есть другие планы.

Моргенштерн ФОТО: Кадр из видео

Теперь Моргенштерн хочет делать добро и нести в мир позитив: «Жить нужно не для своего эго, а для мира, и мир тебе это возвращает больше». Он пояснил, что хочет стать примером для подражания.

*Стоит заметить, что после съемки Собчак на свадьбе рэпера как раз вышло видео, в котором Моргенштерн признался, что стал заниматься благотворительностью из-за давления правоохранительных органов. 

Раньше обижался, что люди тупые и не понимают великого гения - меня... Я считал, что творю величайшее искусство. Считал, что я - сумасшедший гений. И обижался, что люди меня не понимают.

"Я и сейчас так считаю, но уже не хочу это доказывать. Пришло осознание, что не все же думают как я", - признался он Ксении в разговоре один на один. 

Смысл в том, что смысла нет... Ты - популярная пустота, а это же парадокс... Хайп пройдет, и все забудут... Я не знаю, что дальше делать... Я раньше был голодным, карабкался на вершину. Я не хочу больше быть звездой,

- указал артист.

Рэпер заметил, что он сейчас в таком состоянии, что не знает, что делать. С его слов он устал от медийной жизни. Сейчас Моргенштерн хочет, чтобы от него все отстали и разобраться в себе. При всем этом он не желает быть тем, кого все будут любить и обожать. «Это скучно», - отметил он. 

Что касается табу, то запретных тем у Моргенштерна нет, но все-таки он говорит, что он «не смертник», он хочет хорошо жить и согласен порой свое мнение не высказывать. Артист назвал свои ценности на данный момент: «Чтобы я кайфовал и моя семья кайфовала. Я не борюсь за народ и справедливость»

Видео: Интервью с Моргенштерном

НАВЕРХ
Back